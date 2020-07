Z celkem 16 kandidátních listin různých politických stran a hnutí by si měli v podzimních volbách do krajských zastupitelstev vybírat obyvatelé Olomouckého kraje. Při minulých volbách v říjnu 2016 měli lidé na výběr z jednadvaceti kandidátek.

Volby - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje, které má 55 členů, se uskuteční v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Současně proběhne také první kolo voleb do Senátu.