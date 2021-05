Šumperští radní města odvolali Karla Hoška z pozice předsedy komise strategického rozvoje a výstavby a také z funkce člena správní rady Podniků města Šumperka. Zatímco pro odvolání z postu předsedy komise hlasovali všichni přítomní, druhé usnesení nepodpořil starosta a další radní z formace Pro Šumperk.

Způsob rozhodnutí svých kolegů zkritizoval radní Michael Kohajda (Pro Šumperk).

„Karel Hošek měl nějaké názory na problematiku Šumavské ulice, prezentoval je jako předseda komise. Kolegové na to mají nějaký názor, který nesdílím, ale budiž. Odvolání ze správní rady s tím ale už podle mého nemá žádnou souvislost. Zdá se mi, že to bylo jen za trest. Myslím, že to bylo už za hranou,“ řekl. Inkriminovaného jednání rady se neúčastnil, byl z něj omluven.

Michael Kohajda poukázal rovněž na skutečnost, že na odvolání z orgánu městské firmy nepanovala mezi koaličními stranami shoda.

„Dohoda byla, že personálie vždy projednáváme dopředu. Existuje i dohoda, kdo obsazuje jaké posty, aby jedna strana neměla většinu. ANO si tímto krokem chtělo vytvořit většinu čtyř ze sedmi lidí (ve správní radě Podniků města Šumperka, pozn. red.). Není pro mě akceptovatelné, aby něco dali na stůl a protlačili to na sílu proti vůli starosty,“ dodal s tím, že situace v koalici považuje za velmi vážnou.

Jirgl: Jde o ztrátu důvěry

Místostarosta Jakub Jirgl (ANO 2011) uvedl, že důvodem pro odvolání Karla Hoška byla ztráta důvěry.

„Pokud v někoho ztratíte důvěru, v jeho práci, musí to platit obecně. Ne, že pro jeden orgán důvěru má a pro druhý nemá,“ řekl.

Zdůraznil, že odvolání z postu předsedy komise bylo konsenzuální a pro odvolání ze správní rady hlasovali radní za ANO, ODS a Pro-region. „Házení těchto věcí pouze na ANO je naprosto zavádějící,“ dodal.

Odvoláním Karla Hoška vyvrcholilo jeho angažmá v kauze výstavby v Šumavské ulici. Vedení města a zastupitelům adresoval v této věci dopis, zároveň byl jedním z iniciátorů petice proti stavbě supermarketu Lidl na Šumavské. Na postu předsedy komise jej má nahradit bývalý zaměstnanec stavebního úřadu Šumperk Abayomi Omishore.

„Většina radních se shodla, že předseda komise ztratil jejich důvěru, a to především zveřejňováním nepravdivých a zavádějících informací na sociálních sítích, které poškozují město a mystifikují občany,“ zdůvodnila samospráva ve svém prohlášení odvolání Karla Hoška z čela komise.

Na svém postoji trvám, říká Hošek

Karel Hošek si za postupem proti změně územního plánu v lokalitě Šumavská stojí.

„Tento postup vedl ke stažení nepřipraveného, neprojednaného a až toxického materiálu. Moje iniciativa společně s obyvateli ze Šumavské prozatím ochránila město před neřízeným uspokojováním korporátních zájmů či arbitrážním soudům za zmařenou investici. Jsem si jist, že jsem neuvedl žádnou nepravdivou informaci, jak je uvedeno výše,“ uvedl.

Rozhodnutí rady o Hoškově odvolání starosta Šumperka pozastavil. Jednání mezi zástupci koaličních stran je naplánováno na čtvrtek 13. května.