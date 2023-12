Jak budou otevřené markety během vánočních a novoročních svátků? Šumperský a jesenický deník pro vás zmapoval otevírací doby. Počítejte s tím, že ze zákona budou všechny markety zavřené na první a druhý svátek vánoční, tedy 25. a 26. prosince, a také na Nový rok.

Supermarket. Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Albert

24. 12. otevřeno do 11:45 hod.

25. a 26. 12. zavřeno

27. - 30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. otevřeno do 18:00 hod.

1. 1. zavřeno

od 2. 1. běžná otevírací doba

Billa

24. 12. otevřeno do 11:45 hod.

25. a 26. 12. zavřeno

27. - 30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. otevřeno do 17:00 hod.

1. 1. zavřeno

od 2. 1. běžná otevírací doba

Kaufland

24. 12. otevřeno do 11:45 hod.

25. a 26. 12. zavřeno

27. - 30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. otevřeno do 18:00 hod.

1. 1. zavřeno

od 2. 1. běžná otevírací doba

Lidl

24. 12. otevřeno do 11:30 hod.

25. a 26. 12. zavřeno

27. - 30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. otevřeno 8:00 - 17:00 hod.

1. 1. zavřeno

od 2. 1. běžná otevírací doba

Penny market

do 23. 12. prodloužená otevírací doba do 22:00 hod.

24. - 26. 12. zavřeno

27. - 30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. otevřeno do 17:00 hod.

1. 1. zavřeno

od 2. 1. běžná otevírací doba