Za pětadvacet let provozu se na Dlouhých stráních vyrobilo přes 10 milionů megawatthodin elektrické energie. Pro srovnání, v roce 2019 činila spotřeba elektřiny v celé republice 62 milionů megawatthodin. Elektřina vyrobená na Dlouhých stráních po celou dobu jejich provozu by dokázala zásobovat republiku po dobou dvou měsíců.

Svou operativností, možností rychlého najetí do ostrého provozu a velkou kapacitou nádrží pomáhají Dlouhé stráně už čtvrt století udržovat stabilitu české přenosové soustavy a předcházet možným blackoutům.

Kritický moment? Havárie turbosoustrojí

Výstavba elektrárny začala v roce 1978, ale v 80. letech byla převedena do útlumového programu. V roce 1985 se rozhodlo o modernizaci původního záměru a po roce 1989 se daly práce do pohybu opět naplno. Nejkritičtějším okamžikem výstavby byla havárie turbosoustrojí v červnu 1994. Po ní se zvažovalo zastavení projektu, ale nakonec se elektrárna dokončila a v roce 1996 postupně uvedla do plného provozu.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je největší svého druhu v České republice. Její strojovna i další technologie se nachází hluboko pod zemí. Slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. Zatímco dříve ji část ekologů zatracovala, teď sklízí její tvůrci uznání, například cenu hejtmana Olomouckého kraje za přínos pro životní prostředí.

„Ta cena patří všem, kteří před desítkami let elektrárnu vyprojektovali a postavili, ale i dnešním inženýrům a technikům ze Skupiny ČEZ a provozním zaměstnancům elektrárny. Díky nim prošly technologie v posledních letech rozsáhlou modernizací, která účinnost a tedy i prospěšnost našeho největšího vodního akumulátoru ještě zvýšila,“ řekl ředitel Vodních elektráren ČEZ Petr Maralík.

Vyměnili i obří oběžné kolo

Energetici pravidelně investují do zvýšení účinnosti, spolehlivosti provozu a navýšení bezpečnosti elektrárny. Jen v posledních pěti letech šlo o stovky milionů korun. Mezi největší a nejdůležitější investice z posledních let patří výměna obřího oběžného kola nebo rozsáhlá rekonstrukce dolní nádrže, která byla vůbec poprvé od zahájení provozu elektrárny vypuštěná.

Letošní novinkou je zvýšení provozní hladiny horní nádrže o sedmdesát centimetrů, což umožnilo zvýšení akumulované energie v horní nádrži z 3500 na 3700 megawatthodin. To umožní efektivní využívání nových obnovitelných zdrojů a přispěje k dalšímu zvýšení stability v české přenosové soustavě.

Za svou krátkou historii se Dlouhé stráně staly také oblíbeným turistickým cílem. Zavítalo na ně už přes 1,2 milionu návštěvníků. Horní nádrž ve výšce 1350 metrů nad mořem si každoročně prohlédne kolem devadesáti tisíc lidí a zhruba třetina z nich si nenechá ujít exkurzi v podzemních útrobách elektrárny.