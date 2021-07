Kdysi vyhlášené, dnes zavřené. Rapotín své koupaliště přebuduje na biotop

Kdysi bývalo vyhlášené, dnes je prázdné, zarostlé a opuštěné. Za několik let by však mohli na koupaliště do Rapotína opět mířit lidé ze širokého okolí. Obec jej chce areál přebudovat na moderní koupací biotop.

Vizualizace nového koupacího biotopu v Rapotíně | Foto: se souhlasem obce Rapotín

Ačkoli se teploty v posledních dnech pohybovaly okolo třiceti stupňů, na koupališti v Rapotíně se lidé neosvěží. Branka od areálu je zamknutá, bazén vypuštěný, mezi betony raší tráva. „Vypuštěné je to rok nebo dva,“ říká žena středního věku, která nedaleko areálu bydlí. V minulosti přitom bývalo rapotínské koupaliště vyhlášené. „Když jsem byla děcko, jezdívali sem lidé i ze Šumperka,“ poznamenává. Někdejší sláva se může koupališti v Rapotíně vrátit. Areál v roce 2019 koupila od soukromého majitele obec. Přebudovat jej hodlá na koupací biotop. Srdcem areálu má být padesátimetrový bazén, chybět nemá brouzdaliště pro děti, herní prvky, převlékárny s hygienickým zázemím, sportovní kurty nebo zóna pro opalování. Areál má mít novou provozní budovu. Rapotín - koupaliště současnostZdroj: Deník/Petr Krňávek „Stávající je z devadesáti procent napadena dřevomorkou, není možné ji zachovat,“ konstatoval starosta Rapotína Bohuslav Hudec. Slávu rapotínského sklářství připomíná muzeum Přečíst článek › Unikátní v mnoha směrech Koupaliště má být unikátní v několika směrech. „Inspirovali jsme se biokoupališti v zahraničí. Budeme mít velkou čisticí biozónu, oproti ostatním koupalištím o třetinu až dvě třetiny větší. Čištění vody bude účinnější, budeme mít i různé filtry, aby bylo znečištění vody co nejmenší,“ popsal starosta Hudec. Obec v minulých dnech podala dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavební úřad v Šumperku. Vedení obce věří, že se rekonstrukci podaří zahájit nejpozději v první polovině roku 2022. Pokud by koupaliště bylo v provozu tři nebo čtyři měsíce v roce, nemusel by jeho provoz být ztrátový. Vstupné by přitom mělo být srovnatelné s jinými venkovními koupališti v regionu. „Nechceme konkurovat Termálům ve Velkých Losinách. Toto bude přírodní koupaliště a ne každý má tento typ koupališť rád. Kdo je zvyklý na chlorovanou vodu, asi ho vyhledávat nebude, ale přivítají ho ti, kterým nevadí přírodní voda bez chemických úprav,“ poznamenal Bohuslav Hudec.

