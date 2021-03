„Já něco háčkovala, šolila nebo pletla od malička. Naučila mě to babička, pak druhá babička, něco mě přiučil taťka. Vždycky jsem něco motala,“ říká obyvatelka Lipové-lázní.

Původním povoláním krejčová se výrobě bižuterie věnuje od roku 2007. „Na prvním kurzu jsem byla se sestrou. Pracovala jsem tenkrát z domu, takže bylo víc času. Jako těhotná jsem už nemohla sedět u stroje, všechno mě tlačilo, bolelo, a tak jsem začala dělat bižuterii,“ popisuje, jak se k výrobě šperků dostala.

S malým synkem bylo háčkování schůdnější aktivitou než práce se šicím strojem. Klubíčko příze s háčkem si totiž může vzít člověk kamkoli. „Kolikrát jsme někam jeli, háčkovala jsem třeba v autě, když jsme někde čekali. Když někde sedím, tak háčkuju,“ směje se Helena Paluchová.

Teď je to pro mě už odpočinek

V dobách, kdy se výrobou a prodejem bižuterie živila, háčkovala i osm hodin denně. „Teď už je to pro mě opravdu odpočinek. Moje práce se pořád týká šití, ale spíš už dělám u počítače. Bolí mě z něj oči, a tak si večer kolikrát sednu a háčkuju. A když už na ty úplně mrňavé věci nevidím, sáhnu po nějaké kabelce nebo šátku. Ty se ode mě také dají koupit,“ poznamenává.

Při výrobě náhrdelníků, náramků nebo náušnic pracuje Helena Paluchová s přízí, dřevěnými a skleněnými kuličkami, ale také s kovem, kůží a minerály.

„Když potřebuji obháčkovat dvoucentimetrové korálky a použiji stejnou přízi, už si pamatuji, kolik je tam oček. Ale pokud mám rozměry, které jsem ještě nedělala, musím si to vyzkoušet. Když to nesedí, tak to vypářu a pořád dokola. Opravdu je to náročné na čas. Jsou to věci, které málokdo zaplatí,“ hovoří žena středního věku o náročnosti své práce.

Někdy jí lidé řeknou, že její výrobky jsou drahé. „Kdo ale někdy držel háček v ruce a zkusil něco vyrobit, ten se zase diví, jestli jsem se s tak nízkou cenou nezbláznila,“ popisuje různorodé reakce na ceny svých výrobků lipovská háčkařka.

Velký náhrdelník na dva večery

Vyrobit náhrdelník o pěti obháčkovaných kuličkách trvá celý večer. Když je kuliček devět, znamená to další večer práce. Šperky, které pod rukama lipovské řemeslnice vznikají, jsou navíc každý originál.

„Někdy se stane, že někdo chce šperk dvakrát, třeba pro sestry. Vedoucí jedné hudební skupiny chtěla pro své kolegyně snad dvanáct stejných náhrdelníků. Pokud chce někdo něco vícekrát, musí mi to říct dopředu, abych si na to zajistila materiál. I když koupím dva kousky příze stejné barvy, stává se, že má každý trošičku jiný odstín,“ popisuje.

Když svůj náramek či náhrdelník na někom uvidí, pozná jej. „Už jsem našla své výrobky i okopírované, ale není to ono. Háčkuji malinkými háčky, tenkými přízemi. Bavlnky v přadýnkách rozdělávám napůl, abych měla přízi ještě tenčí.

Jiní výrobci mají obháčkované kuličky mohutnější, kuličky nemají pravidelný tvar, někdy bývají rohaté,“ prozrazuje, čím je její práce jedinečná.

Helena Paluchová má profil na populárním internetovém obchodu s rukodělnými výrobky Fler. Její šperky sem ale často nedoputují.

„Když výrobky někam vezmu ukázat, většinou přijdu bez nich. Je pro mě zbytečné je fotit a vystavovat, když už vím, že je nebudu mít,“ poznamenává.

S jejími výrobky se mohou lidé setkat na jarmarcích v Tančírně u Javorníku, na Mariánské pouti v Branné nebo na Levandulovém festivalu v Bezděkově. Známá byla i mezi hosty lipovských lázní, kteří pro její výrobky chodili do jejího domu nedaleko kostela. „Když teď lázně znovu otevřeli, třeba se ke mně zase hosté chodit naučí,“ uzavírá žena.