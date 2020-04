Kina v regionu opět promítají, virtuálně. Přidáte se ke společnému sledování?

Podívat se na film, který běží v kině? Možné je to i v době karantény, kdy jsou biografy zavřené. A to prostřednictvím projektu vasekino.cz, do kterého se zapojila kina v Šumperku a v Jeseníku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Radim Havlík