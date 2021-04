Na jejich mapách nenajdete Prahu ani Brno, zato jsou opravdu velké, odolné a velmi podrobné. Ondřej a Zuzana Hanulíkovi vyrábí zeměpisné pomůcky pro školy. „Požadavek byl mít čistou mapu světa, jako kdyby přiletěl mimozemšťan a viděl Zemi. Na takovém základě se dají vyprávět příběhy,“ říká Ondřej Hanulík.

Ondřej a Zuzana Hanulíkovi s mapou světa. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Mapy začali Hanulíkovi tvořit před třemi roky. Ondřej se po letech práce na úřadě rozhodl změnit obor. V té době se na Jesenicku rozbíhala výuka metodou Montessori a protože měl blízko k zážitkové pedagogice, byl osloven, zda by ho nelákala práce asistenta pedagoga. Aby mohl učit, musel si dodělat pedagogické vzdělání a také absolvovat výcvik v Montessori pedagogice. Během kurzu jej oslovily lektorky, zda by jim původní kvalifikací geograf a kartograf vyrobil mapy do výuky.