„Na přelomu listopadu prosince má přijet zhotovitel na servis technologie a začne s tvorbou ledu. To může trvat asi čtyři dny, počítáme však s rezervou zhruba týden. Záleží na počasí,“ řekl ředitel Technických služeb Jeseník Patrik Tomáš Pavlíček.

V provozu bude kluziště denně od 9 do 22 hodin, avšak v závislosti na klimatických podmínkách. Fungovat by mělo nejdéle do 5. března.

Za devadesát minut bruslení dospělí zaplatí stokorunu, děti do patnácti let a studenti padesát korun. Pro dospělé tak vstupné podražilo o třicet korun, pro děti o dvacetikorunu.

Za elektřinu na chlazení kluziště město oproti loňsku připlatí, ale nijak drasticky. Nárůst činí zhruba dvacet procent. Město loni elektřinu pro kluziště nakupovalo už v době, kdy její ceny byly vysoké. Ani dražší vstupné však neuhradí náklady spojené s provozem kluziště.

„Zdražení vstupného se projednávalo nejen s nárůstem cen elektřiny, ale i mzdy obsluhy, náklady na rolbu a veškeré další náklady. Výše vstupného se porovnávala s venkovními kluzišti podobného rozsahu v jiných městech,“ doplnil Patrik Tomáš Pavlíček.

Bruslení první ve Zlatých Horách

O několik dnů dříve než v Jeseníku plánují spustit kluziště ve Zlatých Horách. S jesenickým má společné stáří i způsob fungování. Obě sportoviště byla spuštěna loni a v létě slouží jako multifunkční hřiště.

„Protože jde o velkoodběr, zarezervovali jsme kapacitu od prvního prosince. Prvního prosince začneme připravovat led a provoz bychom chtěli udržet do konce února,“ informoval starosta Zlatých Hor Milan Rác.

I ve Zlatých Horách si bruslaři připlatí. Loni dospělí platili za dvě hodiny pobytu na ledě padesátikorunu, děti do 15 let měly vstup zdarma.

„O kolik půjdou ceny nahoru, zatím neumím říct, 5. prosince máme radu města, tam se to bude rozhodovat,“ řekl Milan Rác.

Město se rozhodlo kluziště udržet v chodu i přes vyšší náklady na elektřinu.

„Máme na účtech rezervy a na vkladových účtech se zvýšila procenta úroků. Z těchto peněz dokážeme nárůst cen elektřiny pokrýt,“ dodal Milan Rác.

Na led se mohou vydat i obyvatelé Šumperku. Veřejné bruslení nabízí zdejší zimní stadion. Termíny správci stadionu vypisují zhruba na dva týdny dopředu. Jedná se o jeden nebo dva bloky o víkendech. Za vstup na led dospělí a děti nad 110 centimetrů výšky zaplatí sedmdesát korun, menší děti mají vstup zdarma.