Nesmí chybět k rajské, svíčkové nebo výpečkům. Pokud by Češi volili svou národní potravinu, přední místa by jistě zastávaly právě ony. Knedlíky tři desetiletí vyrábí Zdeněk Ptáček z Oskavy. „Osobně je jím nejraději se zelím,“ prozrazuje.

Firma Zdeňka Ptáčka vyrábí v Oskavě knedlíky. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Zdeněk Ptáček to má do práce dva metry přes dvůr. Výrobna knedlíků navazuje na jeho dům. „Byl to momentální nápad,“ odpovídá, proč se před třiceti lety pustil právě do výroby knedlíků.