Nyní se otevírá jiná možnost využití historické budovy. Sloužit by mohla jako inovační hub čili centrum inovací. Měl by v ní vzniknout sdílený pracovní prostor, inkubátor pro začínající podnikatele, místo zajišťující poradenství pro zralé inovativní firmy, ale i prostředí pro pořádání tematických workshopů a seminářů. Součástí bude také prototypová dílna umožňující praktickou výuku pro školy, programy a kurzy pro kutily a širokou veřejnost, například 3D tiskové centrum.

Motivace k podnikání

Smyslem aktivit inovačního centra je napomoci změnit vnímání Jesenicka jako regionu s malou perspektivou.

„Chceme motivovat lidi, aby zkusili začít podnikat nebo podnikání zaměřili trochu jiným směrem, který je více trendy. Jesenicko se vylidňuje. Víme, že svými aktivitami to nevytrhneme, ale můžeme k řešení přispět,“ řekl před nedávnem Tomáš Dostál, manažer Inovačního centra Olomouckého kraje. To je vedle města Jeseníku a dalších subjektů partnerem projektu.

Centrum by mělo v budově fungovat od roku 2025. Nezbytnou podmínkou je rekonstrukce budovy včetně přístavby. Právě podoba přístavby se stala mezi Jeseničany předmětem velkých, převážně kritických, diskusí na sociálních sítích. Před vchod do knihovny by podle zveřejněných vizualizací přibyla černá „kostka“.

„Co to je, nová pohřební rozlučková místnost? Nevkus a další z mnoha obludností, které se v našem městě dějí. Proč nemůžete dát peníze do řádné opravy budovy a zachovat její ráz, který patří do horského města?“ táže například Marta Patáková. Další diskutující mluví v souvislosti s podobou přístavby o vstupu do krematoria nebo o krabici od bot.

V přístavbě, která má být spojena s původní budovou krčkem, se mají nacházet toalety, kuchyňka, úklidová místnost a odpočinkový prostor s jídelnou.

„Přístavba má velmi prozaickou náplň. Ten dům měl už za provozu knihovny naprosto nevyhovující hygienické zázemí. Záchody byly řešeny přístavbou na fasádě jak za středověku. Kdyby se mělo sociální zázemí nacpat do současné dispozice, zabralo by čtvrtinu až třetinu prostor vyčleněných pro aktivity, takže ty by se tam nevlezly. Dramatiky by se tak změnila efektivita celé investice. A moc jiných řešení se vymyslet kvůli parcelám nedá,“ objasnil místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Barevné řešení není konečné

Černá barva vychází z použité technologie dřevěného obkladu. Jeho povrch se nechá speciální metodou částečně zuhelnatět, díky čemuž je bezúdržbový. Barevné řešení však není konečné, s autory návrhu o něm bude jednat městský architekt.

„Kontroverze z návrhů vyplynula, což se dalo čekat. Velmi dobrá zpráva je, že se potvrdilo, že ta budova je pro Jeseničáky nesmírně důležitá,“ dodal Tomáš Vlazlo.

Rekonstrukce by podle odhadu z prvního čtvrtletí minulého roku měla vyjít bez daně na necelých dvacet milionů korun. Vzhledem k růstu cen stavebních materiálů a prací však bude cena téměř jistě vyšší. Investorem přestavby by bylo město Jeseník. Polovinu nákladů má uhradit dotace ministerstva průmyslu. Inovační hub by měl v prostorách bývalé knihovny fungovat od roku 2025. Jeho následné zaplnění a a dodání infrastruktury má zajistit Inovační centrum Olomouckého kraje.