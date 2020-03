Kdo vkročí do tohoto obchodu, ocitne se tak trochu v jiné éře. Retro kulisu tu navozuje masivní pult a hlavně skleněné lustry.

„Interiér je původní, ale alespoň trochu jsme se ho snažili obnovit. Vyměnili jsme podhledy,“ ukazuje směrem ke stropu Jana Štěpánková.

Majitelkou obchodu na adrese Československé armády 7 je osmým rokem.

„Napřed tu byl státní podnik, pak to převzala moje teta, paní Hlaváčová. Provozovala to tady dvacet let. Protože šla do důchodu, odkoupila jsem to já,“ shrnuje ve zkratce historii v současnosti nejstaršího šumperského knihkupectví.

Co je však v tomto obchodě zcela aktuální, je nabídka publikací. V regálech, policích a na stolech jich stojí a leží přes deset tisíc. Vášnivý čtenář by se v nich mohl probírat dlouhé hodiny.

Knížek v Česku vychází obrovské množství a vyznat se v nich není ani pro člověka z branže jednoduché.

„Vybíráme je podle doporučení dodavatele, denně mi také chodí několik mailů s nabídkami. Nebo vím, že se daný autor dobře prodával a teď mu vychází další knížka. Snažíme se číst alespoň anotace, ale všechny knížky nejsme schopny projít. Mám čtyři dcery, nejstarší má dvacet šest, nejmladší dvanáct let. I ony knížky čtou, a tak je „testují“,“ popisuje devětačtyřicetiletá knihkupkyně.

Knížku zajistí i bez e-shopu

Pokud v nabídce obchodu nějaký titul chybí, zákazníkům ho bez problémů zajistí.

„Nemám e-shop. Ale lidé si u nás zvykli knížky objednávat. Jakmile knížka přijde, napíšu jim esemesku a můžou si ji vyzvednout. Bývají spokojeni a vrací se k nám,“ dodává.

Sezonnost funguje

Nejvíc se v jejím obchodě prodává regionální literatura, na kterou má vyhrazený speciální stůl. Velkým hitem poslední doby byly Historické toulky Šumperskem. Do Duhy hojně míří i maminky školáků pro cvičebnice. Co se týče žánrů, v knihkupecké branži funguje sezonnost.

„Na dovolené se berou ženské romány nebo detektivky, učebnice jdou na odbyt nejvíc v září a o Vánocích plošně všechno. Zjistili jsme, že některé rodiny koupí za rok jedinou knížku, a to na Vánoce. Už jen proto, že je to tradice, která se dodržuje,“ zmiňuje žena.

Právě Vánoce bývají pro knihkupce žně.

„Leden, únor je také dobrý, to vychází zákony. Hluché období je jaro. To ale říkají i ostatní obchody. Vysvětlujeme si to tím, že lidem chodí vyúčtování elektřiny. A starší generace spíš zamíří na zahrádku, na čtení nemá čas. Pro to je prostor spíš v zimě,“ uvažuje Jana Štěpánková.

Podle tiskové zprávy Klubu knihomolů existovalo na konci roku 2018 v Česku přes pět stovek „kamenných“ knihkupectví, z toho více než dvě stovky v rámci řetězců. Právě rozmach knihkupeckých řetězců a růst internetových prodejců, kteří si mohou dovolit nabízet publikace za nižší ceny, stojí za rychlým poklesem počtu nezávislých prodejen.

Jak se daří knihkupectví Jany Štěpánkové?

„Když by to bylo lepší, nezlobili bychom se, ale není to ani hraniční. Poslední dva roky jsou o něco horší. Hodně zákazníků nám berou e-shopy, čtečky knih a ani děti moc nečtou. Klesá i prodej středoškolských učebnic,“ shrnuje Jana Štěpánková.

Lákadla pro nejmenší

Právě mladou generaci se snaží ke knihám přitáhnout. „Snažíme se dělat čtení pro školky. Tento týden mají přijít děti z Vrchlického. Dcera mého známého tu četla dětem pohádky, které sama napsala,“ popisuje.

Nejmladší generaci láká i malý domeček, který stojí u vchodu do prodejny hned u dalšího lákadla – akvária s rybičkami. „Děti do něj lezou pořád. Uvnitř je stolička, vykukují z okénka. Když dnes přichází středoškoláci pro učebnice, vzpomínají, jak do něj jako děti také chodili,“ uzavírá knihkupkyně.