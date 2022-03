„Komín je starý a byl dlouhodobě neudržovaný. Zabezpečený byl sítěmi, ale po současném větrném počasí jsme měli od obyvatel ulice Mašínovy podnět, že se drobnější části komína oddrolují,“ řekl místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Cihlový komín stahuje řada obručí, několik let jsou na jeho povrchu připevněny i sítě. Podle vedoucího oddělení majetku Městského úřadu Jeseník spočívala oprava v přidání dalších. Sítě nyní pokrývají většinu povrchu komína. Pracovníci komín zabezpečili během posledního únorového víkendu.

„Posledních několik metrů v horní části osíťováno není, protože tato část se zdila nově, tam opadávání nehrozí. A ve spodní části opět nebezpečí nehrozí, pokud by něco padalo, tak přímo k patě komína. Zabezpečení je podle mě dostačující, ale pokud by se ukázal opak, budeme to řešit,“ řekl Ondřej Wind.

Během úterka 1. března měly zmizet značky zakazující do Mašínovy ulice vstup a vjezd, stejně jako desítky kilogramů suti napadané pod komínem.

Co s komínem dál?

Co se stavbou dál, ukáže technické posouzení, které si nechá město vypracovat.

„Podle závěrů vyplyne buď větší oprava nebo se budeme muset rozhodnout, jak s komínem naložit dál. Ve hře je i nějaké drobnější zabezpečení, osíťování, což ale nepředpokládám, že bude z dlouhodobějšího hlediska stačit,“ nastínil Ondřej Wind.

Komín v Mašínově ulici není jediný, který je v Jeseníku ve špatném stavu. Kusy betonu padají i z toho u výtopny v ulici Nábřežní. I zde kolemjdoucí chrání síť. Osud tohoto nefunkčního komínu je však již zpečetěn. „Shromažďujeme cenové nabídky na jeho demontáž,“ řekl místostarosta Vlazlo.