Na pastvině nad Šumperkem se prochází desítka koní. Pětice klisen a stejný počet jejich hříbat byl druhý březnový víkend odebrán z chovu v Ludvíkově. Zvířata mají čerstvě po hygieně, na první pohled vypadají vykrmeněji než před dvěma týdny. Nohy, na nichž měla otevřené rány, mají ovázané. I ty se postupně hojí.

„Koně jsou odléčení, odblešení, odvšivení, odvšinkovaní. Všinky mělo celé stádo, dnes se koně ošetřují podruhé. Hlavně hříbata nebyla odčervená, ta jsou ještě v léčení. Krmit jsme je museli začít opatrně, nemohli jsme jim dát hned plnou krmnou dávku,“ popsal Petr Jon, který se ujal deseti z celkových osmnácti odebraných zvířat.

Z chovu hrůzy na Šumpersku odebrali dvacet koní

Nebýt kolemjdoucích, bylo by po ní

Ve stádu se pase i kobylka Bella, která nebyla schopna vstát a z bahna v Ludvíkově ji musel vytáhnout traktor. Zvíře je po dvou týdnech na první pohled v nesrovnatelně lepším stavu.

„Kdyby kolem nešli lidé, kteří říkali, že se tam vydali na procházku, asi by bylo po ní. Bylo štěstí, že se ji podařilo vytáhnout, než jí ztuhly nohy. Kdyby se to stalo, byl by problém,“ poznamenal Petr Jon.

Do Ludvíkova se v neděli 10. března vypravil, jakmile se o události dozvěděl na sociálních sítích. V kritické situaci chtěl pomoct.

„Nakonec to vyvrcholilo tím, že jsme tam do desíti do večera odváželi koně. Z krajské veterinární správy z Olomouce tam přijel pan doktor Lakomý. Ten konal, poprvé za třicet let jsem viděl úředníka na svém místě,“ vyzdvihl Petr Jon.

Nohu z plynu. Deník zjistil, kde se na cestě do Jeseníků měří

Deset koní pro něj a jeho spolupracovníky znamená práci navíc.

„Nějaké své koně jsem musel odvézt do spřátelených stájí, protože by se nám sem všichni nevešli. Naše koně jsme dali jinam, o tyhle se staráme. Někam se umístit museli. Přece jsme to nemohli nechat tak a jen se na to dívat,“ řekl.

V placené části článku se mimo jiné dozvíte

- jaký bude další postup ohledně zvířat

- jak se k celé situaci vyjádřila chovatelka z Ludvíkova

- proč může podobných případů jako byl ten Ludvíkovský přibývat

O odebrání koní rozhodli úředníci z odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk. Ti nyní budou rozhodovat i o jejich dalším osudu.