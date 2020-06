Zpátky ke svému standardnímu provozu se vrací Nemocnice Šumperk. Naplno se rozjely ambulance i operační sály. Nemocnice rovněž zrušila zákaz vjezdu automobilů do areálu a otevřela také veškeré postranní vchody pro pěší. Vedení nemocnice však pacienty žádá, aby i nadále dodržovali během návštěvy zdravotnického zařízení veškerá doporučená opatření, ať už jde o roušky na obličeji, dodržování vzájemných odstupů nebo dezinfekce rukou.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Snažíme se, abychom operace, které jsme museli kvůli nouzovému režimu zrušit, provedli co nejdříve. I když se jedná o stovky pacientů, u některých oborů se už podařilo řadu plánovaných operací provést. Naplno se vrací do běžného provozu také naše ambulance. Chtěl bych touto cestou veřejnost požádat, pokud do této chvíle odkládala prevenci, určitě je ten správný čas se k specializovanému vyšetření nyní objednat,“ říká předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin Polach. V případě odložených vyšetření kontaktují pacienty přímo zaměstnanci nemocnice a snaží se najít nové termíny návštěv.