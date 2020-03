Starosta Zábřehu František John uvedl, že nakažený je pracovníkem zábřežské Kovony.

Informaci má potvrzenou od několika zdrojů přímo z firmy. Infikovat jej měl člověk z Litovle.

„Budeme chtít po hygieně, aby tento případ ve spolupráci s policií zdokumentovala. Aby každý nesl odpovědnost, kterou má. Současně chceme, aby Krajská hygienická stanice tuto firmu uzavřela, aby byli všichni zaměstnanci v karanténě, než se zjistí, zda a jak se tento virus šíří dále,“ řekl.

Apeluje rovněž na obyvatele města, aby nepanikařili, dodržovali všechna pravidla hygieny a nařízení vydaná vládou.

Město je rovněž ve spolupráci s Charitou připraveno zajistit zásobování potravinami starším lidem, kteří se rozhodli nevycházet ven nebo nemají možnost si jídlo opatřit.

Město rovněž uzavře mateřské školy. V případě, že se objeví potřeba ze strany zaměstnanců klíčových pro řešení současné krizové situace, nechá radnice jednu z nich v provozu.

„Chceme se zaměřit i na distribuci dezinfekčního materiálu, roušek, ale potřebujeme první nějaké obdržet. Máme požadavek na kraj a stát ,aby nám tyto ochranné prostředky zajistili pro naše zaměstnance, krizové řízení. Zaměstnance města jsme v rámci možností vybavili dezinfekčními prostředky. Pokud bychom měli ochranných pomůcek dostatek, rádi bychom je dali i pokladním v lékárnách nebo prodejnách potravin,“ dodal starosta John.

Kritický nedostatek roušek

Nedostatek roušek řeší i Charita Zábřeh. Situaci se snaží řešit provizorní výrobou vlastních. Využívá k tomu netkaný textil, který produkuje místní závod.

„Roušek je opravdu kritický nedostatek. Naše spotřeba je velká, v optimálním rozsahu je to kolem tří set kusů za den. Na jejich výrobě pracuje paní z dceřinné firmy Reparto, která vede sklad zdravotnického materiálu, část personálu máme delegován z potravinářské výroby. Naše roušky nejsou použitelné pro celou směnu, nemají ochranný charakter FFP3 proti koronaviru. Je to spíše psychologická záležitost a také alespoň nějaký ochranný prostředek pro naše pracovníky, když jdou do domácností,“ řekl ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.