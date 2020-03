Na Javornicku působí od pondělka dvě desítky vojáků z Přáslavic. Ubytováni jsou ve školní tělocvičně, kde mají k dispozici toalety i sprchy. Ve škole mají zajištěny snídaně, obědy i večeře.

Samosprávě neobvyklá situace žádná omezení nezpůsobuje, naopak.

„Možná naopak přivítáme to, že školní družina bude fungovat, že kuchařky mají činnost. Pokud můžeme takto vyjít vstříc, činíme tak,“ řekl starosta Javorníku Jiří Jura.

V samotném Javorníku příslušníci armády příliš vidět nejsou.

„Sem tam se projdou dva nebo tři po městě. Jinak se pohybují víceméně na hraničních přechodech. My jsme naše obyvatele informovali, že jsou tu kvůli zpřísnění ochrany státní hranice. Občané informaci mají, aby se neděsili, že se děje něco mimořádného,“ dodal Jiří Jura.

Dalších čtrnáct příslušníků armády je ubytováno v Mikulovicích. Do obce se armáda, byť dočasně, vrátila po patnácti letech. Do roku 2005 spravovala areál zdejší posádky.

„Přijeli jako armáda, vybaveni na všechno. My jsme jim poskytli ubytování v tělocvičně, stravu mají zajištěnou v jídelně základní školy. Mají uzavřený prostor sami pro sebe, co chtěli, to jsme jim splnili. Od jejich velitele jsem slyšel, že podmínky mají velmi dobré, takže jsou spokojeni,“ řekl starosta Mikulovic Roman Šťastný.

Řada obyvatel podle jeho slov ani neví, že je v obci ubytovaná armáda. Vojáci se po vesnici příliš nepohybují.

„Místním lidem jsme to nedávali úplně do povědomí, nedělali jsme kolem toho velký humbuk. Pohyb v Mikulovicích je omezen, lidé se ve většině případů snaží dodržovat nařízení vlády a omezují pohyb na veřejnosti,“ dodal starosta Šťastný.

Délka státní hranice dosahuje v okrese Jeseník sta kilometrů. Vojáci zde spolu s příslušníky cizinecké policie a dalších bezpečnostních složek budou působit, dokud budou hranice uzavřeny.

