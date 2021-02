Zhruba metrový bílý stojan s křížem přibyl u mříže zábřežského kostela před dvěma týdny. Kdo vloží ruku pod trysku, tomu automatický dávkovač stříkne na prsty několik kapek svěcené vody. Přístroj nahrazuje kropenky, které jsou z hygienických důvodů dlouhodobě suché.

„Fotku tohoto přístroje mi poslal jeden farník. Zaujalo mě to. Je to opatření, aby lidé neměli strach se žehnat svěcenou vodou. Není to nejlevnější záležitost, ale stojí nám to za to,“ poznamenal Radek Maláč, zábřežský farář a děkan.

Přístroj pojme tři a půl litru svěcené vody, které vystačí na deset tisíc dávek.

„Svěcené vody se tam dá nalít opravdu hodně. Je možné nastavit dva režimy, na dvě nebo pět kapek. Pokud vím, ještě jsme nedolévali. Myslím, že s tím množstvím vystačíme na dlouho,“ podělil se zkušenostmi z provozu neobvyklého zařízení Radek Maláč.

Kousek od stojanu na svěcenou vodu stojí ten s dezinfekcí. Nepletou si je věřící?

„Možná trochu ano. Přilepili jsme tam ceduli s nápisem svěcená voda. Lidem jsem to vysvětloval. Chce to vyzkoušet, jak daleko mají vložit ruku, aby jim vodu správně nadávkoval,“ dodal kněz.

Na jakém principu automat funguje?

Automaty vyrábí firma z Bystřice pod Hostýnem. Původně se zaměřovala na výrobu dezinfekčních stojanů, produkci těch na svěcenou vodu zahájila loni v září. Prototypy vymýšlela a konzultovala s některými kněžími.

Konstrukce bezdotykových stojanů na svěcenou vodu je od těch na dezinfekci v mnoha ohledech odlišná.

„Svěcená voda nesmí korodovat nádrž, ve které je uskladněna. Zároveň systém dávkování musí být odolný vůči vodnímu kameni. V útrobách stojanů je zásobník s čerstvou svěcenou vodu a pak druhý, do kterého odkapává voda z vydané dávky. Pokud skončí pár kapek v odkapávací misce, stečou do útrob stojanu. Kdyby voda zůstávala v mističce, lidé by měli tendenci si v ní namáčet ruku na přežehnání,“ popisuje hygienické opatření jednatel firmy Feroprofil Filip Adam.

Přístroj napájí šest tužkových baterií, které mají mít výdrž až milion dávek. „Je to také důležitá věc. Hledat v kostelích elektřinu pro napájení by také nebylo vyhovující,“ dodal Filip Adam.

Vysoká sledovanost online

Bohoslužby se mohou aktuálně konat na deset procent kapacity kostela. V zábřežském farním tak může být mše účastno 45 lidí, v „Barborce“ osmnáct. Bohoslužeb proto kněží slouží více, některé z nich se navíc přenáší online. Internetové přenosy mají velkou sledovanost. Některé mše měly i dva tisíce zhlédnutí.

„Online nás každopádně sleduje podstatně víc lidí, než chodilo fyzicky do kostela. Sledovali nás i lidé z Ameriky. Výhodou je, že máme silné internetové připojení přes firmu, která má na věži instalovaný vysílač. Máme kvalitní kameru i zvuk. Když si nás lidé pustí, říkají, že máme přenosy v pěkném rozlišení. I proto nás na dálku sleduje poměrně hodně lidí,“ zmínil Radek Maláč.

Loni o Velikonocích nemohli věřící kvůli koronavirovým omezením chodit na bohoslužby do kostelů vůbec. Stejná situace vzhledem k nárůstu nakažených hrozí i letos.

„Uvidíme, jak rozhodne vláda, za měsíc může být situace jiná. Jaká bude povolená účast lidu, opravdu nevíme. Loni jsme o Velikonocích vysílali online, byly to první bohoslužby, které jsme přenášeli. Díky Bohu za těch deset procent kapacity, které zatím máme,“ uzavřel Radek Maláč.