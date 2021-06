Teploty nad třicet stupňů Celsia předpovídají meteorologové na konec týdne. První letošní vlna horka na Šumpersku a Jesenicku zláká řadu lidí k vodě. Otevřena budou všechna velká koupaliště v regionu, to šumperské dříve, než byl původní plán.

Tropy na koupališti. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Středeční teplotní maximum v Olomouckém kraji bylo 29 stupňů. A horko bude ještě větší. Co den, to plus jeden stupeň Celsia, až k víkendovým třiatřiceti.