Vodomilci v Zábřehu musí sáhnout hlouběji do kapsy. Zatímco v minulém roce stála celodenní vstupenka na zdejší venkovní bazén devadesát korun, letos zdražila o třetinu na sto dvacet. Novinky v plaveckém areálu jsou spíše menšího nebo technického charakteru.

„Máme vyměněný tepelný výměník na vzduchotechnické jednotce pro bazénovou halu, nově natřenou fasádu na polovině budovy. Ve venkovní části jsme zřídili knihobudku a rozšiřujeme dětské hřiště o multifunkční domek se skluzavkami,“ přiblížil vedoucí Plaveckého areálu Zábřeh Petr Lachnit.

Kolik zaplatíte za vstup na koupaliště



Zábřeh 120 Kč

Jeseník 110 Kč

Šumperk 90 Kč

Loštice 80 Kč

Ruda nad Moravou 60 Kč

Jeseník za loňské ceny

V Jeseníku zůstalo vstupné na loňských sto deseti korunách. Letošní novinku ocení kondiční plavci. Ti si budou moci za příznivého počasí ve venkovním bazénu zaplavat každý pátek od 7 do 9 hodin. V jiné dny do devíti hodin čistí dno bazénu vodní vysavač a kondiční plavání umožňuje bazén v sousední České Vsi.

Ranní plavání od 7 do 9 hodin nabízí v úterky a čtvrtky také koupaliště v Lošticích. Celodenní vstupenka pro dospělého zde vyjde na osmdesát korun. Město koupaliště postupně zvelebuje.

„Před čtyřmi lety jsme zrekonstruovali brouzdaliště, máme udělanou novou vanu, oddělili jsme technologii a filtraci od plaveckého bazénu a vybudovali novou pouze pro brouzdaliště. Provedli jsme kompletní rekonstrukci sociálního zázemí. Na rekonstrukci velkého bazénu jsme zatím nenašli sílu. Jsou to velké investice v řádu desítky milionů,“ řekla před nedávnem v rozhovoru pro Deník starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová.

Šumperk bez toboganu

Přes prázdniny je v provozu též koupaliště v Rudě nad Moravou. Za lidových šedesát korun se zde mohou příchozí nejen vykoupat, ale zahrát si i ping pong, plážový volejbal, nohejbal nebo minigolf. Pro děti jsou připravené prolézačky, samozřejmostí je stánek s občerstvením.

Oproti loňsku nezdražilo Bratrušovské koupaliště v Šumperku. Za vstup Šumperané zaplatí devadesát korun. Malou novinkou je stánek s plážovou obuví. Tím však dobré zprávy prakticky končí.

Návštěvníci se v letošní sezoně musí obejít bez oblíbeného tobogánu. Oblíbená atrakce se stala zdraví nebezpečnou, a tak ji provozovatel nechal snést.

„Byl vyroben z laminátu. Když byl vystaven působení teplot a slunce, na vrchní vrstvě se začaly dělat laicky řečeno puchýře. Kousky laminátu byly jak žiletka. V jednom případě si návštěvník o kus tohoto laminátu rozřízl patu. Tobogán začal být opravdu nebezpečný, museli jsme to úplně zlikvidovat,“ vysvětlil předseda správní rady Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil.

Na místě zůstala jen kovová konstrukce.

„Pořád je ve hře varianta, že bychom v budoucnu, pokud na to budou prostředky, pořídili pouze plastový tubus a vsadili ho na stávající konstrukci. Statik řekl, že může sloužit další desítky let, takže zůstává na místě,“ doplnil.

Pořízení nového koryta tobogánu by vyšlo na tři až čtyři miliony korun. Rozhodnutí, zda do koupaliště, které je otevřeno tři měsíce v roce, a to jen za příznivého počasí, takovou sumu investovat, bude na politicích vzešlých z podzimních komunálních voleb.

Bratrušák má ale zásadních problémů víc. Dosluhuje též folie ve velkém bazénu, pořízení nové by vyšlo na šest až sedm milionů. Udržení koupaliště v provozuschopném stavu by spolu s obnovou tobogánu vyšlo na zhruba deset milionů korun. A to v situaci, kdy město nechalo nákladně zrekonstruovat aquacentrum na Benátkách, jehož součástí je i venkovní provoz.

„Je otázka, zda v budoucnu Bratrušák jako zařízení budeme nebo nebudeme provozovat, či v jakém rozsahu. Budoucnost je s velkým otazníkem,“ uzavřel Miroslav Pospíšil.