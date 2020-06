U Kozího JZD, jak se hospodářství na začátku vesnice nazývá, nás vítá Miroslav Kunrt. „Manželku najdete támhle na konci cesty, zrovna pase,“ ukazuje.

Zvířata si za dohledu majitelky užívají čerstvé trávy.

„Každý den je bereme volně, aby se najedly a vybraly si bylinky, které potřebují. Koza je inteligentní tvor. Když pozorujete, co uzobávají, berou si jen to, co je zdravé,“ vysvětluje Jitka Kunrtová, zatímco stádo se jako živá sekačka s typickým chroupáním pomalu přesouvá zpod třešně na mez.

Bela je náš miláček

S diktafonem v ruce jsem upoutal pozornost bílého zvířete.

„To je Bela, naše zakladatelka. Je to naše top koza. V dojivosti, ona dávala denně přes pět litrů mléka, ale i v povaze. Je to takový miláček. Druhé kozy teda řeže, ale to vedoucí dělají. Jinak je úžasná, komunikativní. Když jsem přijela z práce, řekla jsem jí Belo ahoj, ona zvedla hlavu, zamečela a žrala si dál,“ přibližuje naturel zvířete s typickým vzhledem Jitka Kunrtová.

Mléko bez koziny

Většina osazenstva stáda má ale na rozdíl od Bely delší povislé uši.

„Specializovali jsme se na anglonubijské plemeno a zkřížili jsme ho s českou bílou a hnědou kozou. Tyhle kříženky mají úplně nejlepší mléko a v našich podmínkách jsou oproti čistokrevným anglonubijským odolnější. A hlavně!“ zdůrazňuje chovatelka,

„Anglonubijské kozy ani jejich kříženky nemají v mléce typickou kozí příchuť.“ Ochutnávám zdejší tvaroh a sýr a opravdu. Po kozině v něm není ani památky.

Chov mají Kunrtovi osmým rokem. Kozy původně sehnali kvůli nejmladší dceři.

„Máme ještě dvě starší děti a manžel pro ně chtěl kozí mléko. Ale pak se spravoval dům a nebylo tolik času, tak jsme od veškerého dobytka úplně upustili. Nejmladší dcera viděla kozy na fotkách a chtěla je také. Pořídili jsme dvě. Bílou a hnědou. Měly ale silnou pachuť kozího mléka, což nás zklamalo. Pak moje máma někde v televizi slyšela, že anglonubijská koza nemá v mléce tu příchuť,“ vzpomíná Jitka Kunrtová.

Buď dovolená nebo koza

Sehnat cizokrajné plemeno nebylo jen tak. „Tehdy ho chtěl každý, aby na nich zbohatl. Ceny papírových zvířat byly dvanáct, třináct tisíc. Když jsem dostala v práci odměnu, říkala jsem si: Buď pojedeme celá rodina na dovolenou nebo si koupíme kozu,“ vypráví.

Dnes už Jitka Kunrtová do práce nechodí.

„Plně mě to vytěžuje. Čtyři roky jsem měla chov při zaměstnání, ale nešlo to. Několikrát jsem to zdravotně odnesla. Odpočinku s kozami moc není. V prosinci skončíte a v lednu se už rodí kůzlata. Zvířat máme kolem třiceti. Trochu jsme ten počet snížili, protože práce kolem nich byla neskutečná,“ popisuje žena.

Proč ten název?

Důvodem, proč jsem se o pobučský chov začal zajímat, byl jeho název. Kozí JZD.

„Nám se nelíbilo slovo farma, toho jsme plní. Navíc jsme v Čechách, tak proč cizí název. Ani nejsme klasický statek. Dvorek už taky jedni měli. Jednou jsme potkali staré známé a paní Janu napadlo Kozí JZD Pobučí. Tak jsme to dali,“ vysvětluje chovatelka, jak její hospodářství přišlo k neobvyklému pojmenování.

I autora tohoto textu do malé vesnice na Zábřežsku přitáhla zvědavost, zda najde malý chov nebo typický postsocialistický zemědělský podnik. Žádné haly známé z agrárně-průmyslového koplexu však návštěvník čekat nemůže. Naopak.

„Nám se líbí, že to neděláme na kvantitu, ale aby zvířata měla prostor, který potřebují. Jde nám spíše o jejich přirozený vývoj. Nechceme je mít zavřené, když je takhle krásné počasí. Chceme, aby chodila na pastvu, aby měla normální podmínky. Tak, jak to má být,“ uzavírají manželé.