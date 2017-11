Kraličák se oděl do bílé, ale zřejmě to nevydrží

/FOTOGALERIE/ Na Kraličák přišla v neděli zima. O jedenáct dní později než vloni, kdy nasněžilo 1.listopadu a sníh vydržel až do jara. To nyní nehrozí. I když na kopcích se zatím drží několik centimetrů sněhu a mrzne, předpovědi hlásí oteplení.

Do vyšších poloh Olomouckého kraje přišla zima. Například pod Králickým Sněžníkem, v Hynčicích pod Sušinou a nedalekých Stříbrnicích, si od neděle užívají první nadílky. Přišla o něco později než vloni. V Hrubém Jeseníku je místy více než deset centimetrů sněhu. Sněžilo i na Olomoucku v oblastech kolem 600 metrů nad mořem, ale sníh hned roztál.

„Začalo sněžit v neděli, kdy šlo o déšť se sněhem. Do rána přituhlo. Pod hřebenem je do pěti centimetrů a na hřebeni deset až patnáct,“ popisoval Petr Linhart z rekreačního areálu Kraličák. „Stále mrzne a poletuje sníh,“ informoval večer.

Sněžit začalo později než vloni, kdy na Kraličáku měli zimu od 1.listopadu a vydržela do jara, až do 2.května.

„O zasněžování zatím neuvažujeme, na to je ještě čas – sezonu zahájíme o vánočních svátcích – navíc se má oteplit, takže by to ani nemělo smysl,“ poznamenal Linhart.

První sníh v neděli padal i na Olomoucku, ale hned roztál. Například v Hraničných Petrovicích „chumelilo“ mezi sedmou a osmou večer.

„Docela hodně, jenomže do rána se vše rozpustilo,“ popisoval starosta Drahomír Havlík.

Ve vyšších polohách by měl sníh pár dní vydržet. V úterý bude na horách i přes den do minus čtyř. V dalších dnech bude přes den nad nulou, ve čtvrtek má být jasno až polojasno a nejnižší noční teploty budou + 1 až -3 stupně, nejvyšší denní teploty pak tři až sedm.