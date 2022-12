V hustém kouři a za zvuku drsné metalové hudby začali ďáblové vylétat z útrob radnice přesně ve 20 hodin. Poté si to namířili na Dolní náměstí. Dav je však nechtěl pustit, a tak organizátoři museli před pekelníky vytvářet koridor.

„To je masakr. Hele, už vidím rohy!“ oznamovali si lidé v tlačenici u Neptunovy kašny na Dolním náměstí, odkud se průvod strašidelných masek vydal zpět na Horní náměstí.

V davu lidí bylo slyšet slovenštinu, polštinu i angličtinu.

„My jsme od Vsetína. Přijeli jsme na trhy a do Šantovky pro dárky. Chtěli jsme taky vidět ty čertiska, ale je tolik lidí, že asi nemáme šanci,“ smáli se manželé středního věku. „Vezměte to tady nahoru a Školní ulicí zpět dolů na Horní náměstí. U kašny na ně počkejte, tam by ještě mohlo být trochu místo,“ radil páru Olomoučan.

Podle organizátorů dorazilo do sobotního průvodu na 60 krampusových masek.

„To z naší olomoucké akce dělá zatím největší český průvod v letošním roce,“ uvedla Monika Řehulková, mluvčí Vánočních trhů Olomouc. „Zapojí se skupiny Krampus Olomouc, Krampus Haná. Krampus Ericius, Krampus Hexe Praha, Sacramentum Inferos Krampus,“ přiblížila.

Masky Krampusáků byly až děsivě realisticky propracované. Některým z nich trčely bezmála metr dlouhé rohy. Mnozí z aktérů olomouckého sletu by se neztratili v žádném hororovém filmu.