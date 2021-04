Stabilní zájem o důstojné rozloučení s domácími mazlíčky nepřerušila ani koronavirová pandemie.

„Provoz je ovlivněn pouze hygienickými opatřeními, která naštěstí majitelé zvířátek chápou,“ potvrdil Jiří Kamený, jednatel Krematoria zvířat Olomouc.

Omezení se dotklo například převozu mrtvých zvířat. Po předchozí domluvě lze nyní ostatky předávat pouze na veterinárních pracovištích, nikoliv přímo v domácnostech.

Veškerá administrativa i samotné rozloučení probíhá ve vstupní části do provozovny, přítomny mohou být maximálně dvě osoby.

Kvůli zvýšenému počtu úmrtí byla běžná krematoria od podzimu přehlcená a nestíhala zpopelňovat. Zvířecího světa se covid-19 tolik nedotkl, nicméně i provozovatelé krematoria v Olomouci-Chválkovicích evidovali v uplynulém období zvýšenou poptávku ze strany „pozůstalých“.

O rozloučení se svými mazlíčky mívají lidé největší zájem právě v zimě a také v létě.

„V zimě z důvodu omezené možnosti pohřbívání do země kvůli zmrzlé půdě, v létě z nutnosti s ohledem na rychlý rozklad při vysokých venkovních teplotách,“ vysvětlil Jiří Kamený.

Druzí na Moravě

Podnětem k zahájení provozu Zvířecího krematoria Olomouc v únoru 2017 byla Týna, fenka bernského salašnického psa. Ač sama vážně nemocná, věrně nechyběla po boku svého páníčka při zotavování se ze závažného onemocnění.

„Byli jsme nuceni přemýšlet, co dělat v případě jejího úmrtí. Kafilerie nepřipadala v úvahu, pohřbení do země je komplikované,“ uvedl Kamený.

Inspiraci našel v zahraničí. Olomoucké krematorium pro zvířata se tehdy stalo druhou provozovnou tohoto druhu na Moravě a pátou v celé republice.

Nejčastěji se lidé chtějí důstojně rozloučit se svými psy a kočkami, výjimkou nejsou ptáci, plazi, hlodavci. Ke zpopelnění už ale došlo také u ježka, želvy nebo žabky.

„Po provedení kremace je popel rozmělněn a vložen do urny označené štítkem s kremačním číslem, jménem zvířete i majitele. V případě zájmu nabízíme uložení popela do uren z kovu, skla, keramiky, do kremačního šperku, možná je i výroba diamantu z kremačního popela,“ popsal jednatel.

Památeční předměty si mohou lidé nechat doručit kurýrem až domů.