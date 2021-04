Křížová cesta v Rudě lákala zákazu navzdory. Kam na ni v kraji?

Riskovat pokutu kvůli procházce po křížové cestě? Ta v Rudě nad Dlouhou Loučkou stála za to řadě poutníků, kteří se na Velký pátek vydali na toto magické místo. Barokní sochařská „galerie“ se nachází na okraji okresu Bruntál. Z Olomoucka je Ruda co by kamenem dohodil, kousek ji mají i lidé žijící na východě Šumperka. V Olomouckém kraji se nachází hned několik pozoruhodných křížových cest, kam se mohou lidé vydat v těchto dnech, kdy si křesťané připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Křížová cesta v Rudě nad Dlouhou Loučkou na Olomoucku, 2. dubna 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Stálo mi to za to. Toto místo je nádherné. Policie mě zastavila na cestě sem a neměla jsem s sebou žádný papír. Vysvětlila jsem, kam jedu a proč. Měli pochopení,“ prozradila zhruba čtyřicátnice z Troubelic. Fotograf Jindřich Štreit a jeho Agnes oslavili zlatou svatbu Přečíst článek › Křížová cesta v Rudě začíná u kostela Panny Marie Sněžné a zahrnuje čtrnáct zastavení s výjevy nezvykle vyobrazenými ve tvaru srdce. Končí na Křížovém vrchu, kde je umístěno monumentální sousoší Kalvárie. Tam odpoledne doputovali i další turisté, hlavně z Olomoucka. I oni riskovali postih za to, že v době omezení pohybu a zákazu cestování mezi okresy vyrazili na výlet na sousední Bruntálsko. „Jsme ze Šternberka. Ano, jsme už v jiném okrese, ale jen kousek. Nikdo se tady neshlukuje, jen tiše procházíme kolem jednotlivých zastavení a kocháme se krásami tohoto místa,“ vysvětlili starší manželé. Průvodce Velikonocemi: co je Bílá sobota, proč se koupe venku a chodí klapači Přečíst článek › Barokní galerie v přírodě Unikátní pískovcová křížová cesta v Rudě, místní části Tvrdkova, je podle památkářů zástupcem souboru sochařských děl spojených s tzv. Kalvarienbergem, tedy horou, která je přeneseným obrazem Golgoty a tedy místem, na němž se znovu odehrává Kristovo utrpení na kříži. Soubor soch, na nichž jsou reliéfní výjevy ze závěru života Ježíše Krista, nechal vybudovat uničovský rychtář Jiří Gröschelsberger v roce 1760. Sochy byly před 12 lety renovovány olomouckým restaurátorem Ladislavem Werkmannem. Křížové cesty, zejména v podobě zděných kapliček s výklenky, se nacházejí na řadě míst Olomouckého kraje a lidé je mohou v těchto svátečních dnech navštívit. Natáčení olomoucké detektivky finišuje. Tady jsou nové fotky z Pozadí událostí Přečíst článek › Mladějovice: krásné místo a nádherný výhled Křížová cesta v Mladějovicích, březen 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová Z poloviny 19. století pochází křížová cesta na mírném návrší v Mladějovicích. Stojí zde zděné kaple a kamenný kříž z roku 1867. „Křížová cesta je vidět z daleka a celoročně přitahuje turisty. Je to krásné místo s nádherným výhledem,“ zvala zájemce místostarostka Mladějovic Dana Rumpíková. Kapličky, jak místní říkají vyhledávanému místu, patří obci. „Pan farář každoročně organizuje pobožnost, pouť na Kalvárii. Naposledy vloni v září,“ připomněla. Olomouc pod vodou. Připomeňte si velkou jarní povodeň 2006 Přečíst článek › Moravský Beroun: výstup ke zbytkům hradu Křížový vrch v Moravském Berouně, březen 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová Za zhlédnutí stojí křížová cesta v nejstarší části Moravského Berouna, Křížovém vrchu, jemuž vévodí zbytky kdysi rozlehlého hradu Šternberků z roku 1339. Třináct zastavení spolu s kaplí Panny Marie Bolestné nechal v roce 1752 zhotovit olomoucký zednický mistr Matyáš Schwarz. Donátorem kaple byl majitel Svobodného dvora Fridrich Lichtblau. V letošním roce budou podle starosty Tomáše Ferance doplněny kopie původních maleb. Slavonín: nové obrazy amatérských malířů Křížová cesta v Olomouci- Slavoníně u kostela svatého Ondřeje, březen 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová V krajském městě si mohou zájemci prohlédnout křížovou cestu u kostela svatého Ondřeje v Olomouci-Slavoníně. Tvořena je původně šestnácti výklenkovými kapličkami osazenými v ohradní zdi. Křížová zastavení pocházejí z roku 1807 a byla vyzdobena obrazy malíře Jana Zapletala. Obrazy byly v 70. letech 20. století zničeny a v roce 2008 do prázdných výklenků kapliček zhotovili nové obrazy amatérští malíři z Holandska. Nová křížová cesta je v Dolanech u Olomouce. Její vznik iniciovaly místní rodiny. Bikeři si v Olomouci "upravili" kus lesa. Poškodili přírodu, zlobí se správci Přečíst článek › Jinde v kraji Na Prostějovsku je křížová cesta ve Stražisku. Tvoří ji čtrnáct zděných výklenkových kapliček, které lemují cestu z centra obce na vršek ke kostelu Svatých Andělů Strážných. Cesta byla zbudována roku 1854. V Drahotuších u Hranic je křížová cesta také na hřbitově. Tvoří ji výklenkové kaple umístěné v ohradní zdi hřbitova u barokní kaple Svaté Anny. Na Jesenicku jsou pozoruhodné křížové cesty například v Travné u Javorníku a ve Zlatých Horách, kde vede z města na východ na kopec ke kapli Svatého Rocha. Postavena byla na přelomu 17. a 18. století a je tvořena zděnými výklenkovými kapličkami. Několik křížových cest se nachází na Šumpersku. Za zmínku stojí například ta v Pavlově v místech zaniklé vsi Střítěž či v Potůčníku u Hanušovic, kde ji tvoří čtrnáct dřevěných sloupků zhotovených ze železničních pražců. Na jejich vrcholech jsou přichyceny černobílé reprodukce pašijových obrázků ve slídových kancelářských složkách, připevněných rýsováčky. Nad obrázky je uchycen papírový bílý kříž. Cesta v Potůčníku končí u Kalvárie - dřevěného kříže na skále s Ukřižovaným Kristem malovaným na plechu.