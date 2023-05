Štafeta od krnovských schodařů vyžaduje nejen sportovní výkon, ale také organizační talent. Všichni totiž budou vystupovat jak v roli jak běžců, tak i organizátorů.

„Budeme se snažit vést trasu těmi nejkrásnějšími místy: Sněžka, Rýchory, Čížkovy kameny a kraj bratří Čapků, Ratibořické údolí, hřeben Orlických hor, Králický Sněžník, celý hlavní hřeben Jeseníků a nakonec doběh na Cvilín. Předpoklad startu je v sobotu 10 hodin, doběh na Cvilín v neděli v odpoledních hodinách,“ popsali krnovští schodaři svůj plán.

Chtějí trať mezi Sněžkou a Cvilínem rozdělit na 39 úseků. Pokud každý účastník poběží tři úseky, v průměru to bude 22 kilometrů na jednoho běžce. Plánované tempo jeden kilometr za šest nebo sedm minut představuje běh „na pohodu“, aby si sportovec stihl vychutnávat okolní krajinu.

