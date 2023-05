Tři sta kilometrů. Ze Sněžky běželi přes Králičák a Jeseníky až do Krnova

/FOTOGALERIE, VIDEO/ "Vyrážíme na běžeckou pouť spojující dvě nejdůležitější české hory - Sněžku a Cvilín!" oznámili svým fanouškům krnovští běžci, kteří si říkají schodaři, svůj šílený plán. O uplynulém víkendu se jim to povedlo! Už na Ramzové ale bylo jasno, že časově to bude náročnější, než zamýšleli. Starosta Krnova Tomáš Hradil před startem žertem nadhodil, že je přivítá na radnici chlebem a solí. To ještě netušil, že bude na běžce čekat před radnicí až do 23 hodin.

Cvilínští schodaři urazili 300 kilometrů ze Sněžky do Krnova. 28. 5. 2023 | Video: František Kuba

Krnovští sportovci, kteří trénují běh na cvilínských schodech, si začali říkat schodaři. Když oznámili, že zorganizují běžeckou štafetu na trase Sněžka - Cvilín, nikdo z nich netušil, jak dlouho trvá uběhnout 300 kilometrů ze Sněžky na Cvilín. V sobotu 27. května schodaři vyrazili ze Sněžky. Už na Ramzové jim ale bylo jasné, že původní plány uběhnout tuto trasu za 32 hodin byly příliš optimistické. Místo avizovaných 17 hodin doběhli schodaři do Krnova 28. května až dlouho po setmění. Starosta splnil slovo. Od 23 hodin vyhlížel schodaře před radnicí, aby je přivítal doma chlebem, solí a bábovkou. Zdroj: František Kuba Dá se vůbec naplánovat harmonogram běžecké trasy přes Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník a Jeseníky? Zdolání kamenitých vrcholů po neschůdných a občas rozbahněných stezkách nebo překonávání brodů představuje spoustu drobných nesnází a improvizací, stejně jako počasí. Na tak šílenou trať se nelze plně připravit. V součtu 300 kilometrů a 8000 výškových metrů. Schodaři už vědí, že dalším důležitým číslem je 39 hodin potu, bolesti, dřiny, ale i závěrečné euforie. "Taky jste s napětím sledovali, jak se daří naší krnovské běžecké partě na trase Sněžka - Cvilín? Mají můj obdiv a jak jsem slíbil, přivítal jsem je před radnicí chlebem a solí. Poděkování patří mojí ženě, která běžcům upekla kváskový chleba a bábovku. A taky organizátorům - co si asi připraví příště?," zhodnotil starosta Hradil poslední květnový víkend krnovských schodařů. Na své legandární cvilínské schody vyběhli krátce před nedělní půlnocí.

