Jesenicko má jediný krytý pětadvacetimetrový bazén. Po obnově samospráv začátkem 90. let 20. století se ocitl nikoli na území okresního města, ale sousední, pětkrát menší České Vsi. Poté, co padl roky připravovaný projekt jesenického wellness centra, Českovesští soustředili úsilí na rekonstrukci svého „kryťáku“.

„Projekčně jsme připraveni od loňského roku, finančně vůbec. Já už tomu říkám podvod od Národní sportovní agentury. Nedodrželi vlastní výzvu a změnili ji tak, že z peněz z rozvoje regionů s malou sportovní infrastrukturou se staví bazén v Brně. K tomu není co dodat,“ konstatoval starosta České Vsi Petr Mudra.

Dramaticky rostou i provozní náklady dosluhujícího bazénu. Obec na jeho provoz a nutné opravy vždy doplácela zhruba dva miliony korun. Loni to bylo už sedm a letos činí odhad devět milionů korun.

„To je pro nás neúnosné z jakéhokoli pohledu. Z našeho rozpočtu letos bazén dostává pět milionů, obce z regionu o něco navýšily své příspěvky. Přes léto také děláme provozní přestávku. Návštěvnost byla malá, nechodí školy, lidé jsou na dovolených, mají své bazény na zahradě,“ popsal starosta Mudra.

Bazén zavře prvního června. Jeho zaměstnance obec převede na jinou práci, na kterou by si musela najmout pracovníky zvenčí. Ušetří tak za mzdy, slibuje si i úsporu provozních nákladů. Nejvíce tepla totiž spotřeboval ohřev vody.

Otevření: snad 1. října

Podle současných plánů má bazén otevřít 1. října. Záležet ale bude na tom, jak se budou vyvíjet ceny energií nebo zda se objeví urgentní oprava. Může se tak stát, že bazén na podzim otevře třeba jen na několik týdnů.

„Všechno jsou to jen odhady, prognózy. Zatím to není definitivní uzavření, i když ty hlasy sílí. První pololetí budeme provozně vyhodnocovat. Chceme udělat ekonomické shrnutí za první pololetí letošního roku, které také ukáže, co se stane od září,“ doplnil Petr Mudra.

Na provoz bazénu přispívají České Vsi okolní obce. Nejvíce Jeseník, který příspěvek na provoz do letošního června navýšil na půl milionu korun.

„Podstatné je, že zatím pořád platí podpora rekonstrukce bazénu v České Vsi. Nebavíme se o tom, že bychom začali s vlastním projektem,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Město také už v roce 2018 vyčlenilo zhruba jedenáct milionů korun, tisícikorunu za každého obyvatele, jako příspěvek na rekonstrukci českoveského bazénu. Rezervu město drželo v rozpočtu do konce minulého volebního období.

„Peníze jsme raději dali do oběhu, než abychom je měli blokované. Jako město jsme ale schopni poskytnout i větší částku,“ poznamenal Václav Urban.

Rekonstrukce českoveského bazénu se stala jedním z ústředních témat jednání starostů z Jesenicka s členy vlády při jejím nedávném výjezdním zasedání v Jeseníku.

„Cítili jsme vůli ministrů, respektive vlády, nám v tomto pomoci. Železo chceme kout, dokud je žhavé. Záležitosti se chytil ministr životního prostředí, který říkal, že by se dala rekonstrukce bazénu napasovat na nějaké dotace, jen by se ten projekt musel trochu přizpůsobit jejím podmínkám. Nevím, co to konkrétně znamená, ale dobrá vůle tam byla,“ poznamenal Václav Urban.

Starosta Mudra si nedělal iluze, že na jednání s členy vlády zazní konkrétní slib.

„Ale řekli jsme si, jaké jsme měli problémy a proč. Moje největší výčitka na tom jednání byla, že regionům jako je Jesenicko nejvíc uškodí neustálá změna podmínek. Nemuseli jsme teď žádné peníze chtít, kdyby se normálně dodržela výzva, která tři roky visela na Národní sportovní agentuře. Už jsme mohli stavět. Na sto procent jsme splňovali vše, peněz tam bylo dost, ale nakonec jsme nebyli oprávněný žadatel,“ sdělil.