Tančírna letos přišla o svého partnera, kterým byl po tři sezony mikroregion Javornicko. Spolupráci ukončil z finančních důvodů. Rozhodnutí padlo na jaře, kdy vrcholila epidemie koronaviru a nebylo vůbec jisté, v jakém rozsahu a zda vůbec se letos budou kulturní akce moci konat.

Nejde však o jediný zdroj peněz, který Tančírně chybí. Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko neuspělo u s žádosti o dotaci na kulturní program v Tančírně u Olomouckého kraje. Požadovalo 657 tisíc korun, neobdrželo ani halíř.

„Důvodem neposkytnutí dotace byl značný převis žádostí podaných do tohoto dotačního programu,“ sdělila mluvčí kraje Eva Knajblová.

Kraj přitom paradoxně Tančírnu ve svých propagačních materiálech propaguje jako turistický cíl, například v průvodci pro rok 2018.

Vypadl i třetí zdroj financování, kterým byli soukromé firmy z Jesenicka. Donátoři se sponzorstvím vyčkávají. Nevědí totiž, jaký dopad na ně bude mít koronavirová krize.

„Bylo mi to strašně líto. Sezona byla nachystaná. Neumím si představit, že bychom měli ze dne na den Tančírnu kulturně zavřít. Říkala jsem si, že chci sezonu dokončit, i kdyby to mělo být v minimalistickém dobrovolnickém režimu. Jednala jsem se starostou obce Bernartice o zachování alespoň procenta z programu, které není finančně náročné,“ řekla dramaturgyně Tančírny Zdeňka Morávková.

Na co se můžete těšit?

Během léta a podzimu se tak v Račím údolí uskuteční koncert z cyklu Klášterní hudební slavnosti, Letní škola swingu včetně dvou swingových koncertů, rodinná akce Tančírna dětem nebo nedělní čaje o třetí. Na nich budou vystupovat umělci ochotní hrát za obnos, který se vybere „do klobouku“. Vrcholem sezony bude koncert Letní kapely a výstava obrazů Jaromíra Švejdíka.

Tančírna patří obci Bernartice. Ta budovu před pěti lety zachránila před zánikem a proměnila ji ve vyhledávaný turistický cíl.

„V programu zůstaly akce, na které je vstupné dobrovolné, na kterých umělci hrají za peníze, které si vykoncertují. Něco se podařilo zachovat, aby turista mohl do Tančírny zavítat, když sem přijede. Na to, jak to vypadalo špatně, to nakonec není tak zlé,“ řekl starosta Bernartic Aleš Chromík.

Zdeňka Morávková věří, že Tančírna má v kulturní mapě regionu své místo a sponzory si najde.

„Musíme to ale udělat kompletně jinak,“ poznamenává k financování. Věří ve vyjednávání v Olomouckým krajem a ministerstvem kultury.

„Je jasné, že kultura, jak jsme ji tu dělali, nemůže dlouhodobě spadat pod malou vesnici Bernartice. I mikroregion je malá organizační jednotka. Tančírna je památka nadregionálního významu, v létě k nám jezdí lidé z celé republiky,“ řekla.

Že se s kulturou v Tančírně i nadále počítá, pevně doufá i Aleš Chromík. Za obec Bernartice je rozhodnutý hledat dotační zdroje. „Vy byste nehledal, kdyby se vám podařilo zachránit takovou stavbu?“