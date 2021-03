Podle ověřovací studie zůstane v kulturním domě zachováno vše hodnotné z minulosti, zároveň budou doplněny technologie v souladu s dnešními požadavky a životním prostředím.

„Rozhodně nechceme budovat nejdražší dům kultury v republice, zároveň nechceme uskutečnit jen drobné opravy a kosmetické změny. Jsme si vědomi, že objekt má svou hodnotu, nicméně se potýká se záležitostmi, které již současnému provozu nevyhovují,“ uvedla místostarostka Šumperku Marta Novotná.

SOUČASNÁ PODOBA DOMU KULTURY

Zaměření na variabilitu prostoru

Mezi největší změny, které návštěvníci rekonstruovaného domu kultury pocítí, bude variabilita prostoru. Různé typy sálů se budou využívat pro různé pořady od klubových setkání po velké koncerty. V hlavním sále se počítá s využitím elevace, sestupného hlediště, které bude zajíždět pod podlahu. Používat se bude při komornějších akcích, naopak při těch velkých typu festivalu Blues Alive zůstane zasunuté a bude možné využívat celou plochu sálu.

„Na koncerty typu folkových v Šumperku nepřijde více než tři sta lidí. Prostor je obrovský a lidé se tam necítí dobře. Pokud chceme, aby se tam lidé cítili líp, stojí nás to spoustu úsilí a peněz. Nyní platíme externí stavěče, kteří do sálu nosí stoly a podobně. S využitím elevace se prostor zútulní, akusticky bude lepší a lidé i lépe uvidí,“ objasnila ředitelka Domu kultury Šumperk Hana Písková

Jak to bude s občerstvením?

Nová koncepce kulturního domu počítá s jedním gastroprovozem. Restaurace s kavárnou by měla být situovány do parku. Přibýt naopak má malý sál v místě dnešního sportbaru, což umožní konání více akcí v objektu souběžně.

Podle architekta Petra Hájka čekají největší zásahy zevnějšek budovy. „Bude zahalena do nového průsvitného pláště. Ten umocní výtvarné vyznění stavby jako solitéru zasazeného do krásného parku. Zelené střechy mají zabránit přehřívání domu i jeho okolí,“ uvedl architekt, který je autorem podoby Arcidiecézního muzea Olomouc, teras paláce Lucerna nebo Centra současného umění DOX+ v Praze.

Co je cenné a co se zachová?

Na šumperském kulturním domě jej překvapila velkorysost hlavního sálu, kvalita dochovaných interiérů a sklářského řemesla. V nové podobě se tak počítá například s původními lustry v hlavním sále.

„Jsou v dobrém stavu. Ve sklepě jsme našli i rezervní sklíčka. Lidé, kteří rozumí architektuře a designu říkají, jen abychom to proboha nebourali, protože by se to už nikdy nezaplatilo a nepostavilo. Týká se to hlavně dřevěných obkladů, sklářského řemesla, různých kovových prvků na schodišti,“ přiblížila Hana Písková. Cenná je i opona, která vznikala v gobelínce ve Valašském Meziříčí.

Radnice v současnosti připravuje výběrové řízení na zadavatele soutěže na projektanta rekonstrukce kulturního domu.

„Jakmile bude znám zadavatel, bude následovat vypsání soutěže na projektanta. Následně by měly odstartovat projektové práce, odhadujeme, že budou trvat dva roky. Pak by teprve mohla začít rekonstrukce,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl. Podle jeho odhadu by samotná rekonstrukce mohla začít nejdříve v roce 2024, trvat by pak měla minimálně dva roky.

Teď je to dobře nachystané, míní ředitelka

Současná studie na rekonstrukci kulturního domu je již druhou v pořadí. Podle Hany Pískové je však dobře, že se ta původní stornovala.

„Nyní na studii pracovali lidé, kteří věci opravdu rozumí. Ověřovací studie některá města ani nedělají, ale ve finále městu uspoří spoustu peněz. Teď je to dobře nachystané a je velká šance, že nevzniknou obvyklé vícenáklady, jak se běžně na stavbách děje,“ zmínila.

Do dokončení velké rekonstrukce zbývá minimálně pět let. Do té doby se bude v Domě kultury pracovat na drobných opravách a vylepšeních, které ho umožní i po technické a bezpečnostní stránce udržet v chodu.

„Některé věci si děláme i svépomocí. V kulturním domě nikdy nebylo zázemí pro pořadatele. Z nevyužité místnosti ve foyer si takovou místnost budujeme. Nyní předěláváme bývalou vrátnici, aby byl vstup do jižního křídla důstojný. Přesuneme tam kolegyni, která má na starosti výlep plakátů,“ nastínila Hana Písková.