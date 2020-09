Kulturní dům v Brníčku ožívá. Po dvaceti letech

Dvacet let kulturní dům v Brníčku hyzdil centrum vesnice. Poslední majitel nechal objekt notně zchátrat, až se nakonec dostal do exekuce, takže budova šla vloni do dražby. Jako jediná o ni projevila zájem obec, která před nedávnem začala s postupnou rekonstrukcí zanedbaného objektu.

Kulturní dům v Brníčku - 6. listopadu 2019 | Foto: Deník / Michal Krestýn