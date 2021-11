Otázka, v jakých lokalitách a do jaké míry zasahovat proti kůrovci v nejcennějších oblastech Jeseníků a Králického Sněžníku, není ani po roce vyřešena. Ministerstvo životního prostředí v minulých dnech zrušilo některé části výjimek vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) týkajících se tří národních přírodních rezervací.

Následky kůrovcové kalamity - pohled na horu Větrná u Zlatých Hor. | Foto: Deník / Petr Krňávek

Lesy České republiky loni v listopadu a prosinci požádaly Agenturu ochrany přírody a krajiny o sérii výjimek, které by v národních přírodních rezervacích v oblasti Jeseníků umožnily včasnou těžbu a asanaci aktivních kůrovcových stromů a také vývratů a zlomů, v nichž by se mohl kůrovec množit. V některých oblastech žádaly i o možnost kácení nebezpečných stromů v místech, kde by mohly ohrožovat lidi nebo majetek.