Na Šumpersko putovaly ceny letošního ročníku soutěže nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouckého kraje. V obou kategoriích uspěli účastníci z podhůří Jeseníků. Lucii Klemsové fandil široký okruh známých, Janu Tomíčkovi se podařilo k nepoznání proměnit zahrádku u roubenky v malé osadě.

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouckého kraje. Vítězka kategorie o nejhezčí balkon, okno nebo terasu. | Foto: Deník/Petr Krňávek

„Jako Olomoucký spolek okrašlovací pořádáme tuto soutěž už druhý rok a ani jednou nestál ‚na bedně‘ nikdo z Olomouce ani olomouckého okresu. Vše úspěšně vyzobává sever,“ usmíval se zakladatel spolku Richard Benýšek.

Je rozhodnuto! Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu kraje ovládlo Šumpersko

„Jsem ale rád, protože to ukazuje, že lidem záleží na zvelebování jejich okolí. Dělá nám to radost,“ dodal.

Nejhezčí dům, blok nebo ulice

1. Jan Tomíček, Hartíkov

2. Jana Kapusníková, Svébohov

3. Eva Kubalová, Rokytnice



Nejhezčí okno, balkon nebo terasa

1. Lucie Klemsová, Staré Město

2. Hana Přecechtělová, Přerov-Žeravice

3. Hana Ševčíková, Přerov-Čekyně

Cenu za nejhezčí balkon, okno nebo terasu si převzala Lucie Klemsová ze Starého Města.

„Květiny mám ráda od dětství. Líbí se mi jejich pestrobarevnost, různorodost. Kytky si i množím, vždycky na podzim odřezky muškátů, trvalky,“ řekla mladá žena, která se jako vystudovaná grafička a výtvarnička věnuje také malování květinových obrazů.

Staré Město leží v údolí mezi masivy Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Jak se v takovém klimatu daří květinám?

„Letos mi šly velmi hezky. Bývá tu střídavé počasí, letos v létě bylo horko, ale ne takové, jako v Praze, Olomouci nebo Ostravě,“ poznamenala Lucie Klemsová.

Soutěž o Nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouckého kraje 2023.Zdroj: se souhlasem,Lucie Klemsová, Staré Město

Staré Město má i s řadou místních částí jen sedmnáct stovek obyvatel. Přesto se Lucii Klemsové podařilo se svou květinovou terasou zvítězit.

„Neměla jsem v tom prsty, ale mám hodně známých a moje mamka a manžel rozesílali všude linky, aby pro nás hlasovali. Lidé nás podporovali a přáli nám to,“ dodala.

Zahrada pod chalupou v osadě

Za vítězem v kategorii Nejhezčí dům, blok nebo ulice putovala delegace do ještě mnohem menší vesnice. Do Hartíkova se odbočuje ze silnice spojující Šumperk a Králíky. Osada leží na úbočí kopce, domky s malými zahrádkami stojí blízko sebe.

Jedna z roubených chalup postavené ve stylu typickém pro severozápadní Moravu patří Janu Tomíčkovi. Rodák ze Šumperku žije střídavě v Brně a v chalupě, kam jako dítě jezdil za svou tetou.

„Můj cíl byl mix neformální zahrady, ale zároveň jsem nechtěl, aby to byl úplný chaos. Udělal jsem kombinaci moderní zahrady a takové, aby byla k chalupě,“ řekl.

Soutěž o Nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouckého kraje 2023Zdroj: se souhlasem, Jan Tomíček, Hartíkov

„Tohle jsem ještě neviděl,“ poznamenal uznale Richard Benýšek, když procházel po travnatých cestičkách mezi nejrůznějšími druhy květin a keřů. Součástí zahrady je jezírko, přes něž vedou dřevěné lávky, nebo terasa s krbem v rohu pozemku.

Parcela leží ve strmém svahu, což je pro vesničky zdejšího kraje typické. „Svažitý pozemek je strašná nevýhoda co se týče práce, ale co se týká designu je to výhoda. Kytky můžete koncipovat do pater, protože terén stoupá,“ popsal Jan Tomíček.

Zahradu pod chalupou se mu podařilo během šesti let přetvořit k nepoznání. Vynikne to v porovnání s fotografií původního stavu, na níž pod vzrostlými třešněmi živoří zažloutlý trávník a proschlý cypřiš.

„Chtěl jsem tu všechny zpevněné plochy a balast vytlačit a nechat jen silné prvky, které nejsou rostlinami. Líbí se mi, když přijdete do zahrady a ona vás pohltí, rostliny tam vládnou,“ doplnil Jan Tomíček.