Ivan Fíla sepsal čtyři desítky povídek, do knihy jich zařadil dvacet tři. K tomu přidal stovku fotografií, z nichž některé jsou ve zvětšeném formátu k vidění v nově otevřeném výstavním prostoru Zlatá 92.

„Chodíte, fotíte, narazíte na lidi, musíte být zvídavý, dát se s nimi do řeči. A někdy to něco přinese. Pak za těmi lidmi docházíte a dozvídáte se další příběhy, nabaluje se to jako sněhová koule. Vyprávění si nahrávám, sepisuji a ve finále ho literárně zpracuji. Fakta v příbězích jsou, ale jsou psané povídkově, aby byly záživné pro čtenáře,“ popsal Ivan Fíla svou metodu.

Od Příčné hory po Biskupskou kupu

Krajinu mezi Příčnou horou a Biskupskou kupou obcházel s mobilem se speciálně upraveným objektivem od loňského srpna. S lidmi ze Zlatohorska a Glucholazska se scházel zhruba tři čtvrtě roku. Setkání absolvoval na tři stovky.

Nejdelší, šestapůlhodinovou schůzku, měl s dcerou dnes třiadevadesátileté Eriky. Ta byla jako Zlatohoračka ve svých devíti letech vybrána, aby předala kytičku Hitlerovi. Celý život pak za to pykala ona i její děti.

„Z jejího prvního dítěte, což byl chlapec, se stal první československý terorista. V roce 1972 unesl civilní letadlo do Západního Německa. Bylo to logické vyústění rodinné tragédie,“ říká o příběhu, který jej asi nejvíce zasáhl.

V knize mohou čtenáři prožít i napínavé okolnosti, za nichž se autor knihy dozvídal podrobnosti o vztahu Franze Kafky s jednou ze zlatohorských žen. S ní přišel Kafka během svého pobytu ve Zlatých Horách o panictví. Na výstavě i v knize je vyfoceno místo, kde k aktu došlo. Ivanu Fílovi se dostaly do rukou deníky Kafkovy milenky.

„Ukrývala deníky u své nejlepší přítelkyně, aby na to nepřišel manžel. Pak se dědily přes generace,“ zmínil Ivan Fíla.

Kmotrem knihy se stal Miroslav Donutil, se kterým v 90. letech natáčel film Lea.

Aktuální kniha nebyla pro Ivana Fílu první s regionální tematikou. Před rokem představil publikaci, v níž vyústilo jeho roční putování po Jeseníkách.