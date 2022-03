„Protože Jeseník leží v údolí, naráží na prostorové limity. Plochy, které má na rozvoj, jsou k tomu již vyčleněny. Lesní školka se logicky nabízela, je to atraktivní místo, kde může vzniknout moderní elegantní čtvrť, aniž by se z ní stal satelit,“ řekl místostarosta Tomáš Vlazlo.

Problémy na přejezdu

Obyvatelé Kalvodovy ulice, k níž má nová čtvrť přiléhat, upozorňují v souvislosti s plánem nové čtvrti na řadu úskalí. Jiří Juřena poukazuje na problém dopravního napojení celé lokality. Ulice Kalvodova ústí do Lipovské před železničním přejezdem. Když v dopravní špičce projíždí vlak, už nyní zde bývají problémy. Přes toto místo přitom budou jezdit i obyvatelé nové čtvrti.

Na místě bývalé textilky má v Hanušovicích vyrůst nová obytná čtvrť

„Vzhledem k dopravní situaci, která zde už dnes je, si při tom množství nových obyvatel nedovedu představit, co se bude dít, když se spustí přejezd. Už dnes tam dennodenně stojím. Je to lokalita, kde není žádný obchod ani školka, lidé odtud musí odjet autem. Dnes má rodina i dvě auta. Většina lidí potřebuje odbočit doleva do města. Když bude spuštěný přejezd, provoz se zastaví,“ řekl.

Kdo tam bude bydlet?

Další z obyvatel Kalvodovy ulice Alexandr Kaňovský je přesvědčený, že vzhledem k vysokým nákladům na zasíťování celé lokality bude tlak na co nejvyšší počet bytových jednotek v ní. Množství trvalých obyvatel na Jesenicku však stejně jako ve venkovských oblastech v celé Evropě klesá a klesat bude.

„Když město investovalo do nové lokality u katastru, její zaplnění trvalo roky a město z toho bylo už dost nešťastné. Tam přitom bylo jen osm nebo devět domů,“ řekl.

Park v Jeseníku má projít proměnou. Může patřit k nejlepším v republice

Poukázal také na skutečnost, že v zadání studie jsou zmíněny apartmánové byty, které si mohou kupovat jako rekreační lidé s trvalým pobytem mimo Jeseník.

„Kromě toho, že takový člověk zaplatí za odpad, který však každá obec dotuje, z něj a jeho rodiny město nedostane sdílené daně. Bydlí tady de facto na dluh,“ podotkl.

Alexandr Kaňovský ani Jiří Juřena nejsou proti výstavbě na území bývalé lesní školky, mají však obavy z důsledků velkého počtu nových sousedů. „Ta lokalita je zajímavá pro to, aby tam byly městské sady nebo hospic, ale toto si vůbec nedovedu představit,“ zmínil k návrhu studie Jiří Juřena.

Čtvrtá etapa zůstane úplně otevřená, zní z města

Obyvatelé Kalvodovy ulice se obávají, že v lokalitě může vzniknout až kolem stovky rodinných domů a bytů, což by znamenalo kolem tří stovek nových obyvatel. Podle vedoucího odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiřího Uhra jsou však tyto počty úplnou fikcí. Studie počítá s 26 rodinnými domy vzniklými ve třech etapách. Čtvrtou etapu, v níž jsou navrženy bytové domy, město nyní řešit nechce.

Oprava mostů uzavře klíčovou silnici do Jeseníků. Objížďky budou problém

„Bohužel už v první etapě vedou všechny inženýrské sítě, které by měly být kapacitně nachystané i pro další etapy. Pro návrh kapacit jsme tam zakreslili nějakou zástavbu. Určitě ale není zájmem města tam něco budovat. Do etap čtyři a pět ani nesměřujeme,“ řekl.

„Čtvrtá etapa zůstává úplně otevřená. Chceme k ní vytvořit regulativ, aby bylo zajištěno, co tam může vzniknout. Jsou tam relativně velká procenta zeleně a veřejných prostranství. Etapa číslo čtyři bude definována pouze regulativem, nikoli konkrétním grafickým návrhem nebo počtem bytů,“ dodal.

Obyvatelé Kalvodovy ulice chtějí vytvořit osadní výbor, který bude jednat s městem o jejich připomínkách. Schůzka mezi obyvateli „Kalvodky“ a zástupci radnice se má uskutečnit ve středu 16. března.