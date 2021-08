Lesníka napadli motorkáři, skončil v nemocnici

Trojice agresivních motorkářů napadla nedaleko hory Větrná ve Zlatých Horách na Jesenicku zaměstnance Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Stalo se tak poté, co je upozornil, že porušují zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa. Pětašedesátiletého lesníka převezla záchranná služba do nemocnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Případ se stal v neděli 15. srpna dopoledne. "Náš kolega obdržel informaci, že se po lese neoprávněně pohybují motoristé a porušují tak zákon o zákazu vjezdu do lesa. Jakožto zaměstnanec správy lesa se proto vydal za nimi, aby celou situaci vyřešil. Motorkáři si na něj počkali a po krátké výměně názorů a pokusu našeho kolegy si je alespoň vyfotit pro potřeby policie jej povalili na zem. Útočníci pětašedesátiletému lesníkovi způsobili poranění hlavy, oka a pohmoždění žeber i zad,“ popsala mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Dagmar Málková. Poraněného lesníka odvezla záchranná služba do nemocnice v Jeseníku, kde podstoupil podrobná vyšetření a poté byl propuštěn do domácího léčení. Celý případ od neděle prošetřují policisté z územního odboru Jeseník. Policejní mluvčí Tereza Neubauerová potvrdila, že se lesník trojici motorkářů upozorňoval, že porušují zákon o zákazu vjezdu do lesa. "Poté, co si je lesník začal fotit, jej jeden z motorkářů fyzicky napadl, v důsledku čehož lesník upadl na zem a přitom z ruky vytratil mobilní telefon. Motorkáři mobilní telefon zvedli ze země a odhodili ho do lesního porostu," uvedla. Partnerku týral, i když byla těhotná. Žena se bála vyjít sama z domu Přečíst článek › Pro společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc se jedná vůbec o první podobný incident, který otřásl všemi zaměstnanci. "Velice nám záleží na prošetření celého případu a dopadení všech viníků. To, co se stalo, je naprosto nepřípustné a pachatelé musí být adekvátně potrestáni. Vážíme si našeho kolegy, který se neváhal postavit problému a hájil svou profesi i lesní zákon, ačkoliv agresoři byli v početní přesile,“ uvedl jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Arnošt Buček. Neukáznění řidiči v lesích trápí lesníky dlouhodobě. Motorkáři i řidiči čtyřkolek svou jízdou poškozují lesní porosty a zároveň ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků. Lesníci proto dlouhodobě spolupracují s policisty a pořádají preventivní akce, při kterých společně hlídkují na lesních cestách a vstupech do lesa. "Budeme rádi, když návštěvníci lesa nebudou lhostejní, a pokud se s podobným porušováním zákona setkají, budou neprodleně kontaktovat správce lesa či policii,“ dodala Dagmar Málková.