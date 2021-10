Město před nedávnem vybralo firmu, která měla v lesoparku v rámci úvodní etapy jeho revitalizace skácet nebezpečné a nevhodné stromy. Ta se však do práce nepustí. S městem nepodepsala smlouvu, což odůvodnila velkými změnami cen v poslední době.

„Musíme počkat jeden celý rok, abychom mohli s realizací začít. V jarních měsících nám ochranáři nepovolí kácet kvůli živočichům, které bychom tímto znevýhodnili,“ řekl místostarosta Šumperku Jakub Jirgl.

Podle představ města a architektů by měl lesopark po revitalizaci sloužit enviromentální výchově a měl by být zacílen na ochranu životního prostředí. Přibýt by zde měly tůně, naučná stezka nebo altán. Naopak zaniknout má bikepark, který si svépomocí před zhruba deseti lety vybudovali místní nadšenci. Jedním z nich byl Lukáš Chaloupka.

„Jako malí kluci jsme trávili v Cihelně každé volné odpoledne. K celé výstavbě nám stačily pouze lopaty a kolečka. Myslím, že jsme parku dokázali v porovnání s ostatními bikeparky dát vysokou úroveň. Postupem času se k nám začali sjíždět bikeři ze širokého okolí a Šumperk se tak dostal do povědomí v bike komunitě,“ uvedl.

Když se před časem dozvěděl o plánované revitalizaci prostoru, začal s dalšími kolegy jednat se zástupci samosprávy.

„Bohužel nám bylo sděleno, že na jakoukoli snahu o zachování parku je již pozdě. Proto jsme se rozhodli uspořádat první říjnový víkend rozlučkový jam, kde jsme chtěli vzdát poslední hold našemu parku. Podpořit nás přijeli bikeři z různých koutů České republiky, dokonce nám projevili podporu občané města Šumperka. Rozlučkový jam předčil naše očekávání. Rozhodli jsme se svůj boj za náš park nevzdat a doufáme, že vedení města Šumperka usoudí, že Cihelna by se i nadále měla ubírat sportovnějším směrem,“ dodal Lukáš Chaloupka.

Akční, ne klidový

O zachování bikeparku se zasazuje i Leona Pekařová, která patří do komunity bikerů. Stejně jako Lukáš poukázala na fakt, že na kolech se v Cihelně jezdí už desítky let.

„Cihelna je kultovka už spoustu generací. Můj muž, který patří do generace čtyřicet plus, tu jezdíval taky. Já v této oblasti bydlela, ten park znám. Vždycky byl takový ponurý, byl to takový Sherwood, živelný, vlhký. Určitě to tady potřebuje oživit, prořezat, zrevitalizovat. Ale ne z toho dělat další klidový park, kterých je v Šumperku iks,“ řekla.

Poukázala také na nedostatek vyžití pro teenagery, kteří nejsou členy nějakého sportovní oddílu.

„V Šumperku je jediný skatepark, který praská ve švech. Pokud nejsou teenageři angažovaní ve fotbalovém klubu nebo nějakých kroužcích, zjistila jsem, že pro tuto skupinu v Šumperku nic není. Cihelna má potenciál. Nahoře je fotbalový, volejbalový plácek. Chtěli bychom, aby se tu rozšířil sportovní park, zbudovalo něco aktivnějšího, ale určitě ne naučný park, kde by chodily rodiny s dětmi za ručičku. To samé vzniklo na Tulince a Sanatorce. Proč to dablovat, když poptávka je po něčem jiném?“ ptá se.

Přesun ma Tulinku?

Revitalizace Cihelny se stala i tématem diskusí na posledním zastupitelstvu města. Padl zde návrh přesunout bikerské aktivity do oblasti Tulinky.

„Dnes máme v majetku zdevastovanou lokalitu (Cihelna, pozn. red.), která městu každý měsíc přináší náklady na údržbu. Bavili jsme se (s bikery, pozn. red.) o tom, že v příměstském lese není výhledově problém se bavit o pokračování těchto aktivit na jeho obvodu,“ řekl Jakub Jirgl.

Varianta Tulinka však pro bikery není vůbec ideální. Zejména kvůli hlíně, která má v Cihelně ideální složení pro stavbu ramp a skoků.

„Bikeři potřebují placku a jílovitou půdu. Na Tulince je všechno na kopci, možná by se dalo vybudovat něco v horní části. Je tam ale šílená dostupnost a půda tam neodpovídá potřebám. Město vymýšlelo, že by se v Cihelně nějaká vytěžila a převezla tam, ale je to utopie,“ hodnotí Leona Pekařová.

Na posledním zasedání zastupitelstva představitelé města novou podobu Cihelny hájili.

„I odborné posudky stran biodiverzity a zadržování vody v krajině a nakládání s územím tohoto typu mluví jasně. Město v zásadě s tím územím dělá to nejlepší, co může. Tomu odpovídá i přiznaná dotace,“ řekl místostarosta Jirgl.