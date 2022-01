Výběrové řízení musí město opakovat. Vítěz toho prvního loni na podzim odmítl s městem podepsat smlouvu. Toho chtěli využít příznivci zdejšího bikeparku, který se nachází v zadní části lesoparku. Dráhu se skoky bikeři před lety vybudovali svépomocí a po revitalizaci má zaniknout.

Poptávka je po aktivních parcích

„Že Cihelna revitalizaci potřebuje, na tom se shodneme všichni. Ale o jejím budoucím účelu se rozcházíme,“ řekla šumperská rodačka Leona Pekařová, která patří do komunity bikerů. Poukázala přitom, že navrhovaný park je koncipován jako klidová zóna.

„Klidových parků je v Šumperku iks. Poptávka je po aktivních parcích. Jediný v Šumperku je skatepark. Spousta dětí má psychické problémy, ale nikdo je nestimuluje k pohybu. Přijde mi to zvláštní,“ poznamenala s tím, že nikdo z radnice nejednal se spolkem B4 Team, ve kterém se angažuje. Nepřišla jí ani slíbená oficiální odpověď na dopis, který na město poslala.

Chceme rozpoutat diskusi

S městem od podzimu nejednal ani Lukáš Chaloupka. Patří k nadšencům, kteří bikerskou dráhu v Cihelně vybudovali.

„Dáváme dohromady spolek. Má větší váhu než jednotlivec, pak na město vyrazíme znovu. Spíš bychom chtěli zkusit rozpoutat diskusi, jestli tamní obyvatelé opravdu na tom místě chtějí edukační centrum mít. Myslím si, že tato diskuse veřejně chybí. Předložili nám to jako hotovou věc,“ řekl.

Zmínil, že na zastupitelstvu města se o bikeparku hovořilo jako o nelegální stavbě.

„Můžeme to sice tak brát, ale ten park má svou historii a toto tam funguje dvě desítky let. Co jsem se ptali sousedů na našem závěrečném jamu, neměli s bikeparkem žádný problém, naopak. Pochybuji, že by ti lidé byli proti,“ dodal.

Proč nejsou možné změny?

Místostarosta Jakub Jirgl potvrdil, že se změny do projektu revitalizace území zapracovat nepodařilo.

„Byl naplánován tak, aby splňoval veškeré kvality z hlediska zachování rázu té oblasti i abychom splnili dotační podmínky. Problém není v tom, že bychom někomu nechtěli vyhovět, není to zvůle současného vedení, jak to bývá někdy podáváno. O bikerech ale město oficiálně nevědělo. V historii se na město z pozice žadatele o dotace nebo ohledně užívání té oblasti neobrátili,“ řekl.

Měnit projekt v současnosti už podle jeho slov není možné.

„Byl řešen v rámci nějaké koncepce, jeho nabourání by ho zbouralo celý. Zároveň i dotace na něj byla přiznaná právě kvůli změnám, které tam mají nastat. Z hlediska rozšíření biodiverzity byl hodnocen jako velmi kvalitní. I přiznání dotace pro nás byla indicie, že je tento projekt ukázkový,“ uzavřel Jakub Jirgl.