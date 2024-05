Lesopark Cihelna navazuje na zástavbu rodinných domů směrem na Bludov. Kus polodivoké přírody na okraji města doznal během uplynulého roku a půl velkých změn. K zemi šla řada stromů, které nahradily nově vysazené. Místo vyšlapaných cestiček prostor protínají mlatové chodníky. Část stezek vede po dřevěných lávkách, které návštěvníka dovedou k obnovenému jezírku. K nepoznání se změnil i bývalý bikepark.

„Je to tady pěkné, mnohem lepší, než to bylo. Lidi tu chodí na procházky, děcka běhat,“ řekla seniorka, která do lesoparku vyrazila v úterý 21. května s malou vnučkou.

„S exkrementy musím přes celý park“

„Na pohled je to pěkné, ale chybí tu koše. Když se mi pes vzadu vyvenčí, sáček s exkrementy musím nést přes celou Cihelnu. Ke každému posezení by patřil koš. Jsou tu udělaná dvě ohniště, kolem kterých bývá hodně odpadků,“ zhodnotila pejskařka Šárka Navrátilová.

V lesoparku přitom nejde o jedinou nelogičnost. Část cest poblíž zástavby je jakoby provizorně vysypaná štěrkem nebo zůstala v původním stavu, stejně jako hřiště u ulice Dobrovského. Chodník vedoucí do bývalého bikeparku je slepý. Pokud chce návštěvník pokračovat na Bludoveček, musí zdolat stráň a pokračovat cestičkou vyšlapanou v poli mezi obilím.

Práce zasáhla zima

Město v nedávné době řešilo několik reklamací provedených prací. „Zima loni přišla brzy, takže zhotovitelé některé práce neudělali, jak měli. V dubnu se opravovaly mlatové chodníky, které byly vymleté. Sloupky bylo třeba zapustit hlouběji. Nyní je vše, co se týká dotace, opraveno a v pořádku,“ řekl místostarosta Šumperku Karel Hošek.

Na sedmimilionovou akci město čerpalo dotaci ve výši čtyři miliony korun.

Úprava čeká ještě vjezd do lesoparku u ulice Bratří Čapků. Terén zde rozjezdila těžká technika. Během letní sezony v tomto místě pracovníci doplní hlínu a zasejí trávu.

Obnova lesoparku měla pokračovat v další etapě, která obnášela dokončení chodníků, instalaci mobiliáře nebo vodního prvku. Současné vedení města však narazilo na problém.