Letní sezonu zahajují venkovní koupaliště v regionu. V Šumperku se lidé vykoupou za stovku, v Zábřehu mají díky ohřevu teplejší vodu. Jeseník zavádí výhodnější abonentní vstupné.

Zahájení letní sezony na koupalištích na Šumpersku. | Video: Petr Krňávek

V pátek 2. června zahájí sezonu Bratrušovské koupaliště v Šumperku. „Na Bratrušáku letos proběhla běžná údržba, samotný bazén jsme vyčistili a napustili,“ uvedl Petr Hasala, předseda správní rady Podniků města Šumperka, které areál prostřednictvím své dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály provozují.

Bez tobogánu

V areálu koupaliště se kromě bazénů a brouzdaliště nacházejí hřiště pro míčové hry, dětské hřiště s herními prvky a atrakcemi, lanová pyramida, skákací hrad a koše na discgolf.

I letos se budou muset návštěvníci koupaliště obejít bez tobogánu. Jeho plastové koryto bylo po dvacetiletém provozu na hranici životnosti a loni bylo odstraněno. Nové by vyšlo na zhruba šest milionů korun.

„Vstup na věž jsme zabezpečili a zamezili možnému pádu do dojezdového bazénku pomocí dřevěných zábran. Letos by se mělo rozhodnout, zda se tobogán bude pořizovat nový. Pokud půjde nové koryto usadit do stávající konstrukce, bylo by to ideální,“ sdělil Petr Hasala. Letos se mohou návštěvníci těšit na překvapení v podobě nové vodní atrakce a na novou skluzavku v brouzdališti pro nejmenší.

Zrušený tobogán i koupání za "lidovku". Kolik zaplatíte letos za koupaliště

Koupání pod širým nebem nabízí v Šumperku rovněž Aquacentrum na Benátkách, v němž mohou lidé využívat nejen vnitřní pětadvacítku, malý dětský bazén, vířivku a tobogán, ale i venkovní zážitkový nerezový bazén s protiproudem a vlnovou skluzavkou. Za pěkného počasí bude prosklená bazénová hala otevřena a propojena s venkovní relaxační plochou a slunící loukou, kde bude opět v provozu stánek s rychlým občerstvením.

Akce pro děti i letní kino

První červnový pátek otevře svůj venkovní areál také bazén v Zábřehu. „Letos se návštěvníkům snažíme vytvářet zábavný program, aby se každý víkend u nás něco dělo. Máme hodně akcí pro děti, vyzkoušíme promítání letního kina, které bude v ceně vstupného,“ řekl vedoucí Plaveckého areálu Zábřeh Patrik Lachnit.

Dražší vstupné

Za vstup na koupaliště si lidé připlatí. V Šumperku zdražilo o deset korun, pro dospělé vyjde na rovnou stovku. V Zábřehu základní vstupné vzrostlo ze 120 na 140 korun. Stejnou cenu zaplatí i vodomilci v Jeseníku. Novinkou na jesenickém koupališti je finančně výhodnější abonentní vstupné.

„Pravidelní návštěvníci areálu koupaliště si mohou na pokladně zakoupit personalizovaný čip („hodinky“), na který si „nahrají“ finanční částku, ze které se jim bude odečítat hodnota vstupného dle jednotlivých uskutečněných návštěv. Tito zákazníci tak nebudou muset před vstupem čekat v řadě u pokladny a mohou do areálu projít rovnou přes vstupní turniket,“ popsala mluvčí města Jeseník Lucie Musialová.