Řada stromů je starých a usychá. Náhrada za vykácené aleje nebývá na některých místech žádná, jinde jsou vysázeny neovocné druhy stromů. „Pokud obnovujeme ovocné stromy, používáme častěji zplaněné druhy,“ dodala krajská mluvčí.

Krádež ovoce bývá přestupek

A co se stane, pokud někdo ovoce sklidí bez povolení? Žádný volně přístupný strom by neměl být česán bez povolení majitele. Pokud si někdo utrhne hrušku nebo pár třešní do pusy, postih je prakticky nevymahatelný. Když silničáři někoho vidí, neřeší to.

„Pokud jde o česání celého stromu nebo více stromů, může vyzvat k ukončení této činnosti náš pracovník, nebo upozorní polici. Pokud nedojde k poškození stromů, jde téměř vždy o přestupek. Riziko odhalení při neoprávněném česání je nízké. V mimopracovní době kontroly neděláme, jestli někde zasáhne Policie bez našeho upozornění nevíme,“ dodala Alena Minxová.