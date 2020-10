Potok Říčí v Liboši na Olomoucku přeskočil člověk rovnýma nohama. Ve čtvrtek ráno se změnil v jezero, jehož konce nebylo vidět. Kalná voda se rozlila do zahrad a postupně se přibližovala ke stavením. Zatopila hospodářské objekty, chlévy, skleníky. Po poledni někde chyběl ve dvoře jen jeden dva schody a lidé měli jezero v předsíni. Bezprostředně ohroženo rozpínající se vodní lagunou bylo na 15 rodinných domů.

Liboš, 15. října 2020 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Sklep je plný, ale co se dá dělat. Hrůzu máme z vody, co se valí ze zahrad přímo do domu. Pořád to stoupá a postupuje směrem ke dvoru,“ ukazovala Šárka Růžičková do zahrady mezi stromy.