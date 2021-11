Zatímco drtivá většina venkovních koupališť ukončila sezonu, pro to bludovské ve Vlčím dole to tak úplně neplatí. V chladných dnech sem chodí trénovat otužilci. Obliba přírodního koupaliště v posledních letech obecně roste. Místní samospráva proto pracuje na jeho rozvoji.

Bludov - koupaliště Vlčí důl. | Foto: Petr Krňávek

V pátek 5. listopadu ráno vypadá koupaliště Vlčí důl na okraji Bludova osiřele. Na lavičce na okraji nádrže se však vysvléká starší muž. Potvrzuje, že patří k otužilcům, kteří do Vlčího dolu chodí trénovat. „Sedm stupňů, tam to mají napsané na ceduli,“ odpovídá na otázku, jak je dnes voda teplá, tedy spíše studená. „Plavat se dá, dokud hladina nezamrzne,“ dodává a noří se až po krk do vody.