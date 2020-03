V Šumperku vznikla 19. března skupina Šití roušek pro Šumperk. Z dvou původních zakladatelek se během týdne rozrostla na dvě stě padesát členů. Dopravce dobrovolníkům rozváží materiál a sbírá roušky, které se skrze skupinu distribuují zejména profesím, které jsou „v první linii“: řidičům veřejné dopravy, organizacím v sociálních službách, lékařům a zdravotníkům, pracovníkům supermarketů či benzinových stanic. Během týdne dobrovolníci v rámci skupiny ušili 2300 roušek, tisícovka z nich putovala ve středu 25. března do nemocnice.

„Děvčata šijí deset hodin denně, na úkor rodiny, je to neuvěřitelné. Nesmíme zapomenout i na spoustu lidí a firem, kteří nám darují velké množství látek,“ řekla spoluzakladatelka skupiny Marcela Procházková.

Obdobné skupiny existují v řadě měst a obcí v regionu. Například ve Zlatých Horách se během sedmi dnů, do pondělka 23. března, se podařilo našít zhruba dva tisíce roušek. „Díky neutuchajícímu nadšení a skvělé práci vás všech zásoby našeho "centrálního skladu" stále rostou. Mnozí z vás se s šicím strojem doslova sžili. A jde vidět obrovský pokrok v práci. Zvláště u těch, kteří minulý týden seděli u stroje snad poprvé v životě. Daří se také podpora šiček a shromažďování materiálu od dárců. Pokračujeme také v distribuci přes okno, ale cítíme že Zlaté Hory jsou již skoro pokryty,“ uvedl v úterý správce skupiny Zlaté Hory nejen sobě Jiří Tománek.

Na produkci roušek se v těchto dnech orientuje také řada firem a podnikatelů, kteří se jinak věnují oděvní výrobě. Například šumperský Tilak vyrábí a zdarma dodává roušky do domovů důchodců a ústavů sociální péče. Stovky roušek putují do světa také z šicí dílny, kterou v Šumperku provozují Tomáš Jurka a Tomáš Böser. Obvykle v ní se svým týmem šijí outdoorové vybavení. Provozují také dvě kamenné prodejny a internetový obchod Bushcraftshop.

„Povedlo se nám dodat tisíc kusů šitých roušek do Moravskoslezkého kraje záchranné službě. Momentálně našíváme další roušky pro okolí Šumperku. K dnešku jich máme rozešito zhruba dalších sedm set kusů,“ uvedl v úterý 24. března Tomáš Böser.

Rouškové střípky z regionu:

Město Mohelnice ve spolupráci se společností Teta Drogerie zřídilo na náměstí Tyrše a Fügnera 3 v Mohelnici výdejní místo, kde jsou volně dostupné roušky od švadlen, které je šijí zdarma. Každý zde rovněž může ukládat našité roušky.

Roušky je možné si vyzvednou nebo předat v provozní době drogerie u pokladny. Sběrné a výdejní místo je i na městském úřadu Mohelnice ve dnech pondělí a středa v provozní době.

V Zábřehu šijí roušky například místní skauti ve spolupráci s firmou Buuk. Ochranné prostředky od nich putovaly do nemocnic, řidičům linkové dopravy či mobilnímu hospici.

V Šumperku či Javorníku se do šití roušek zapojila i místní vietnamská komunita.

Roušky vyrábí i zábřežská Charita.

„Každý den jich vyrobíme asi tisíc. Zásobujeme nejen naše zaměstnance a klienty, ale také další seniory v celém regionu. Zájem projevili i některé firmy a úřady, ale už nám dochází zdroje. Dříve jsme měli materiál zadarmo, teď už ho musíme platit,“ vysvětlil ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.

220 roušek Charita předala zábřežskému call centru společnosti ČEZ, jehož pracovníci řeší zejména poruchy na rozvodné síti elektřiny.

Obec Rapotín má ušito téměř devět set roušek, a to díky a to díky šikovným dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití a pomáhají. Roušky si mohou obyvatelé Rapotína vyzvednout v sobotu 28. března 2020 na čtyřech stanovištích v obci.