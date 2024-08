Na Jesenicku ho zná asi každý řidič, před pár dny padl k zemi. Stavbaři v uplynulých dnech zbourali most v Lipové-lázních, který přes silnici do Javorníku převáděl železniční trať. Most byl tichým pamětníkem řady historických události, jen kousek od něj se například odehrály tragické události Frývaldovské stávky.

Most stavbaři zbourali minulý pátek. Jeho technický stav nevyhovoval současným požadavkům. Od roku 1979 musel být stažen ocelovými táhly, navíc byl příliš úzký a nízký. Pod ním přitom vede silnice první třídy, která je pro kamiony hlavním tahem z Jesenicka na Polsko.

Most byl postaven v roce 1887, na trati do Jeseníku sloužil od zahájení provozu do nynějška. Byl i němým pamětníkem řady historických událostí. Právě pod ním procházel v listopadu 1931 průvod dělníků, kteří se jen o pár desítek metrů dál střetli s policií. Událost vešla do dějin jako Frývaldovská stávka.

Stavbaři nyní na místě zbořeného mostu budují nový polorámový založený na pilotách. Široký má být 6,7 metru, stejná má být i výška pod ním. Za 19,8 milionu korun jej budují Hroší stavby Morava. S výstavbou nového mostu si musí pospíšit: výluka vlaků je naplánována do 8. září.

Místo mělo být původně pro automobilovou dopravu neprůjezdná a měla být zavedena dlouhá objížďka. Nakonec byla vedle mostu vybudována provizorní komunikace s kyvadlovým provozem řízeným semafory.