Rekonstruovaný Slezský dům bude spojen s dřevostavbou, která roste na místě bývalé zimní kolonády zvané Lipovskými Hangár. Sto šedesát let stará budova prošla v minulosti mnoha necitlivými zásahy. V podstatě neměla základy, dřevěné konstrukce se rozpadaly a nebylo ji možné za rozumných nákladů opravit. Lázně se ji proto rozhodly odstranit a v obdobném půdorysu postavit dřevostavbu novou. Sloužit bude celoročně, a to jako kavárna, vedle níž se bude nacházet sál pro společensko-kulturní akce. V patře vznikne salonek na meditace nebo cvičení jógy.

„Chceme mít reprezentativní vstupní bránu do lázní. Tato budova se k tomu nabízela. Je nejblíže našemu centrálnímu parkovišti. Prostor tělocvičny skýtal možnost udělat zde opravdu prostornou a vzdušnou recepci, která je vysoká přes dvě podlaží, i s galerií,“ řekl jednatel Schrothových léčebných lázní Dolní Lipová Michal Dyntera.

Zařízení pro seniory i rehabilitační pavilon

Mimo hlavní areál mají lázně čtyři budovy, které čekají na rekonstrukci a využití. Jednu z nich plánovaly lázně původně přestavět na apartmány, o tento typ ubytování však zatím není dostatečný zájem. Nový domov a Marie by podle studie mohl spojit krček s jídelnou nebo ordinacemi. Z komplexu by se mohlo stát zařízení pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou. Tento záměr je nicméně zatím ve stádiu úvah.

„Stále máme v plánu pavilon s bazénem. Lidé se nás na něj ptají. Chceme kompletně zrekonstruovat vodoléčbu, kterou chceme umístit do prostor nového rehabilitačního pavilonu. V něm by se nacházela vodoléčba, bazén, saunový svět. Do těchto prostor rozšíříme další rehabilitační aktivity,“ doplnil Michal Dyntera.

Po letech úspěšná sezona

Lázně mají za sebou několik náročných let. Dvě sezony covidových restrikcí následovala energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině. Lázně proto investovaly do obnovitelných zdrojů energie, nového ohřevu teplé vody či elektrovozidel.

„Letos máme oproti předchozímu roku desetiprocentní nárůst z pohledu odbydlenosti lázní. Byť je letošní sezona teprve za polovinou, považuji ji za úspěšnou,“ uzavřel ředitel lázní.