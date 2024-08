Ministr kultury Martin Baxa podepsal ve středu 31. července s polskou ministryní kultury a národního dědictví Hannou Wróblewskou memorandum o spolupráci na sériové nominaci šesti evropských předindustriálních papíren na Seznam světového dědictví UNESCO. Akci koordinuje polská strana, Česká republika byla spolu s Itálií, Německem a Španělskem přizvána ke spolupráci.

„Jsem přesvědčen, že projekt sdružující významná místa spojená s produkcí papíru z doby ruční výroby, která měla zásadní význam pro přenos znalostí a rozvoj evropské civilizace, bude úspěšný,“ uvedl ministr Baxa.

Papírnu podpořil celý region

Snaha o zápis velkolosinské papírny na prestižní seznam má podporu řady institucí v regionu. Memorandum o spolupráci při ochraně, zachování a prezentaci Ruční papírny Velké Losiny s ní v uplynulých týdnech uzavřely například obec Velké Losiny či Město Šumperk, již v dubnu dokument schválili zastupitelé Olomouckého kraje.

Dalšími partnery memoranda jsou Svazek obcí údolí Desné, Místní akční skupina Šumperský venkov, Univerzita Palackého v Olomouci a Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum se sídlem v polské Jelení Hoře.

„V současné době máme na území Olomouckého kraje pouze jednu památko UNESCO na Horním náměstí v Olomouci (sloup Nejsvětější Trojice, pozn. red.). Pokud by v budoucnu byla ruční papírna zapsána, byl by to velký úspěch,“ řekl radní Olomouckého kraje pro kulturu a památkovou péči Jan Žůrek.

Dlouhá cesta mezi světovou špičku

Ruční papírna ve Velkých Losinách je českým nominantem na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO od roku 2001, kdy byla zařazena na indikativní seznam České republiky. V roce 2015 podepsala papírna dohodu o společném postupu v projektu mezinárodní nominace evropských historických papíren s Muzeum papírnictví polském městě Duszniky Zdroj. V současnosti čítá skupina nominantů šest členů, kromě papírny z Velkých Losin a muzea z polských Dušníků též historické papírny v německých městech Zwonitz a Homburg, papírnu v italské Pietrabuoně a španělském Capellades.

Cesta do UNESCO však pro zmíněnou šestici nebude úplně rychlá ani automatická.