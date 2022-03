Kanál Dunaj-Odra-Labe protíná území Loštic. Naplánován je mezi městem a místní částí Žádlovice a dále do Čech údolím Třebůvky.

„Pokud by tu kanál měl vzniknout, celá místní část Vlčice skončí pod vodou. A v celém údolí k Bouzovu a Vranové Lhotě by vznikla obrovská vodní plocha,“ popsala starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová.

Kanál D-O-L zřejmě vynechá větev kolem Zábřehu. Nevyplatí se

Trasa vodní cesty blokuje rozvoj

Ve Vlčicích stále platí stavební uzávěra. Znamená to, že úřady ve vesnici nepovolí stavět. Lidé tam mohou pouze udržovat stávající budovy, případně je bourat. Trasa vodní cesty však blokuje rozvoj i na jiných místech.

„Mezi Žádlovicemi a Lošticemi máme pěkné místo, kde by byla krásná lokalita na stavění. Propojili bychom místní část Žádlovice s Lošticemi, bylo by to ideální řešení. Ale v územním plánu máme vymezen koridor, kudy má vést kanál, který v tuto chvíli nemůžeme pro územní rozvoj města využít,“ nastínila starostka.

Osobně si neumí představit, že by kanál rozdělil území Loštic. „To ještě má být těsně za Lošticemi obří projekt na vyrovnávání výšky hladin,“ podotkla Šárka Havelková Seifertová.

Rada Olomouckého kraje odmítla kanál Dunaj-Odra-Labe

Čeká se na kroky státu

Městu by pomohlo, aby koridor pro kanál vypustil Olomoucký kraj ze zásad územního rozvoje. Místní samospráva by jej následně mohla vymazat z územního plánu města a na uvolněné ploše naplánovat rozvoj podle svých představ. Olomoucký kraj však musí počkat na kroky státu.

„Nejdříve musí ministerstvo pro místní rozvoj upravit politiku územního rozvoje, pak může Olomoucký kraj kanál vypustit ze zásad územního rozvoje,“ popsal postup náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Šafařík.

Pro kraj je klíčová informace, že stát hodlá práce na kanálu zastavit. „Ale nejsem si vědomý, že by kanál Olomouckému kraji držel nějakou zásadní stavbu a my čekali, že musí jít kanál rychle pryč, abychom ji mohli povolit,“ dodal Jan Šafařík.

Zastavení prací na projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe technicky vzato znamená, že vláda příslušné usnesení nahradí novým.

„Ministerstvo dopravy v současné době připravuje návrh nového usnesení vlády, které bude předmětem mezirezortního připomínkového řízení. Uvolnění současné územní ochrany je rovněž součástí programového prohlášení vlády. Uvolnění ochrany má na starosti Ministerstvo dopravy a Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s příslušným krajem,“ sdělil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.