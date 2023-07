/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dvojice horských záchranářů sestupuje lesem. Terén před nimi propátrává pes. „Revír,“ pobízí ho muži. V tom zvíře seběhne ze svahu, předními nohami vyskočí na žebřík mysliveckého posedu a a štěká směrem ke staršímu muži, který na něm sedí. Záchranáři přijdou ke zvířeti, odmění ho za dobrou práci a za pár okamžiků pes štěká znovu. Tentokrát našel muže schouleného do maskovacího oděvu.

Kynologické cvičení v Loučné nad Desnou, červenec 2023. | Video: Petr Krňávek

Podobná scéna se v pátek 14. července dopoledne opakuje lese pod horou Černá stráň u Loučné nad Desnou mnohokrát. Koná se zde kynologické cvičení. Toho se kromě policejních kynologů a horských záchranářů z Česka účastní i jejich kolegové ze Slovenska a Polska. Celkem čtrnáct kynologických pátracích týmů, které tvoří psovod a jeho pes.

Úkol pro figuranty: sedět nebo ležet

A také skupina dobrovolníků – figurantů. „Vaším úkolem bude sedět nebo ležet a nehýbat se. Přijde pes, ten u vás bude štěkat, nebude se vás dotýkat. Možná některý z policejních psů se vás dotkne košíčkem, ale určitě vás nekousne ani neškrábne, toho se nemusíte bát. Pes bude stát, sedět nebo ležet, pak přijde psovod a odmění ho. A postupně přijdou jednotlivé skupiny,“ instruuje před začátkem celé akce figuranty na hřišti v Loučné nad Desnou vedoucí kynologické brigády Horské služby České republiky Pavel Smejkal.

Za pár desítek minut už zavádí dobrovolníky na jednotlivé plochy v terénu. Mezi nimi je i Adam Rajchl ze Zlína. „Každoročně pomáháme na Dni s horskou službou jako dobrovolníci, bylo nám nabídnuto, že dnes můžeme dělat figuranty. Budeme tady sedět a ideálně se nehýbat a možná ani nemluvit, než nás nenajde nějaký pes,“ říká.

Jeho stanovištěm je místo pod vzrostlým modřínem kryté mezičkou nedaleko Knížecí cesty. „Tady si dejte karimatku, ať to máte pohodlné. Budete čekat, až přijdou psovodi. Chodit budou v rozmezí deset až dvacet minut, předpokládám, že déle než dvě hodiny tady nebudete. Jestli chcete jít na záchod, běžte buď teď, nebo potom, co vás najde psovod, nejméně padesát metrů odtud,“ dává poslední instrukce Pavel Smejkal.

"Buď ho najdeme, nebo tam nikdo není"

„Smyslem každé pátrací akce je prohledat vytipovaný prostor, abychom buď někoho našli, nebo řekli, že tam nikdo není,“ vysvětluje Pavel Smejkal, když se vracíme na výchozí místo dnešního cvičení na Knížecí cestu, kde se nachází takzvaný štáb.

Dnes je na každé ploše umístěn jeden nebo více figurantů. „Pro psa je super, když někoho najde. Následně je odměněn, a to je důvod, proč svou práci dělá,“ dodává.

Jednotlivé pátrací týmy vyráží do okolí a z lesa se každou chvíli ozývá štěkot. Po úspěšném vykonání úkolu se na štáb vrací Zdeno Fedor, garant kynologie horské záchranné služby ze Slovenska. Vede něj jde pes Kasian starý rok a sedm měsíců.

„Jsme rádi, že jsme mohli potrénovat u kolegů z Čech, je to pro nás další velká zkušenost. Našli jsme v sektoru dvě osoby, trvalo to možná deset minut. Les je prostorný, dobře viditelný, pes měl super pohyb. Škoda, že je bezvětří, ale každopádně udělal dobrou práci. Na to, že je to mladý psík, je to dobré,“ dělí se se svými bezprostředními dojmy.

Páteční kynologické cvičení je součástí mezinárodního workshopu horských záchranářů, které se koná v Jeseníkách. „Včera tu byla metodická akce. Týkala se metodiky záchrany z lanové dráhy na Přemyslově. Odpoledne se konala ukázka evakuace ze stromu, záchrana paraglidisty,“ doplňuje spoluorganizátor akce a záchranář horské služby Ondřej Tříska.