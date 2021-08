„Nemáme žádný trvalý nebo pravidelně se opakující benefit. Na druhou stranu se k nám Skupina ČEZ snaží chovat velmi vstřícně,“ říká starostka Loučné Petra Harazímová.

Do čeho obec v letošním roce investuje?

Mezi obecním úřadem a školou začínáme realizovat Náves radosti. Bude to návesní prostor, parková úprava s posezením, lavičkou, houpačkou, altánem pro pořádání různých akcí. Během srpna začneme rozšiřovat areál Kociánov. Získali jsme dotaci na vzduchové trampolíny. V Česku jsou už na několika místech, je to relativně bezpečné skákání. Máme i hodně projektů týkajících se zeleně v obci. Jedná se o starý hřbitov, sídliště, rybník Kocián, dopravní hřiště a obchod paní Hetmánkové. Realizujeme projekt na přechod mezi obecním úřadem a školkou spolu s chodníkem směrem ke školce a napojení komunikace od zámku na silnici první třídy. Řešíme také rozšíření parkovacích míst na sídlišti. V obci je toho na práci pořád spousta.

Obec chce koupit část bývalého Jespilu. O co se jedná?

Spousta pozemků obce byla historicky prodána, moc pozemků jí nezůstalo. Máme spoustu techniky, která parkuje venku a máme ji umístěnou všude možně. Také bychom chtěli na jednom místě vybudovat sběrný dvůr, který v Loučné citelně chybí. Řešíme místo, kde bychom to zrealizovali. Jespil je jedním z míst, kde by to bylo možné. Nám jako zastupitelům velmi vadí spadená hala se silem u hlavní silnice. Každý, kdo projíždí kolem, to vidí, hyzdí to obec. Stávajícím majitelům jsme nabídli, že bychom za nízkou částku odkoupili pozemek se zbořeništěm a zařídili bychom tam sběrný dvůr a parkování techniky.

V Podesní se chystají projekty přednádraží u železničních zastávek v jednotlivých obcích. U vás by přednádraží mělo být u nádraží v Loučné nebo v Koutech?

Chystáme obě. Máme hotový projekt na přednádraží v Loučné nad Desnou, téměř hotový je i projekt na přednádraží v Koutech, kde počítáme zejména s úpravou parkovací plochy. Pro nás jsou to dvě zásadní nádraží, kterým musíme věnovat pozornost.

Pětina "domškoláků"

Obec chystá nákladnou opravu mateřské školy. O co se jedná?

V mateřské škole máme staré rozvody elektřiny, vody, kanalizace, topení, především sanitární záležitosti. Od doby, kdy byla mateřská školka postavena, se v ní moc oprav neudělalo. Zvenčí vypadá dobře, má novou fasádu, ale uvnitř dochází k haváriím rozvodů a potřebujeme to vyřešit. Letos jsme řešili projekt, máme připraveno stavební povolení, teď budeme řešit finance. Zkoušeli jsme podat žádost o dotaci, ale zůstali jsme mezi náhradníky. O dotace na tento účel bude možné žádat i v příštím roce. Protože jsme naprosto připraveni včetně stavebního povolení, věříme, že uspějeme a rekonstrukci se povede udělat.

Na základní škole chystáte obdobou rekonstrukci?

Na základní škole je problém elektroinstalace, voda, kanalizace. Tam teprve chystáme projekt, v mateřské školce je stav naléhavější, proto jsme začali u ní.

Jakou vidíte budoucnost loučenské základní a mateřské školy?

Škola i školka je velké téma. Lidé z obce odcházejí, počet obyvatel se pořád snižuje, což pro nás není dobrý trend. Ale díky kvalitě pedagogů máme velké množství dětí, které dojíždí z okolních vesnic, dokonce ze Šumperka, Nového Malína, občas někdo z Dolních Studének. Aktuálně řešíme možnost, zda nezařídit školní autobus pro školní děti, abychom ze Šumperka, případně z okolních vesnic děti do naší školy dostali jednodušším způsobem.

Před řadou let se naše škola začala zaměřovat na školáky na domácím vzdělávání. To je další způsob, který nám hodně pomohl. Vedení školy a učitelé v tom udělali obrovský pokrok. Škola vždycky musí být více otevřená pro děti a jejich rodiče, trochu pokroková, a naše škola taková je. Jeden způsob, jak podpořit počet žáků, je zaměřit se na „domškoláky“, druhý zalovit v okolí.

Domácí školáci jsou na škole vedeni administrativně a jednou za čas jezdí na přezkoušení?

Fyzicky jsou doma, mnohdy v zahraničí a jezdí na prozkoušení. Ale není to jen o tom, Když máme plavecký nebo lyžařský kurs, zahájení či ukončení školního roku, pan ředitel ty žáky zve, aby se s rodiči přijeli podívat, byly v kolektivu a ty hezké záležitosti mohly zažít. A docela toho využívají.

Jaký podíl „domškoláci“ na vaší škole dnes tvoří?

Do naší školy dochází kolem sto dvaceti dětí a dalších zhruba třicet máme na domácím vzdělávání.

Máte informace, že by pokračovaly opravy zámku?

Obec vlastní pozemky kolem zámku, park, o který se snažíme starat. Chystáme projekty na spodní část parku, plus rekonstrukci zdi podél silnice první třídy. Zámek je ale v soukromých rukou, obec se na jeho opravách nepodílí. Byl opraven zvenku, zevnitř opravy zatím příliš neprobíhají. Informace od majitele zámku jsou takové, že by rekonstrukce měla v nejbližší době pokračovat.

Jak hodláte pokračovat v rekonstrukci zámeckého parku?

Park máme rozdělený na tři části. Ta horní kolem rybníku Neptun je krásná a udržovaná. Další část u grotty a dolního rybníku sečeme, ale nic moc se tam neděje. Na její obnově pracujeme. A poslední část, kterou jsme také začali projekčně připravovat, je mezi řekou a železnicí. Jsou to pozemky obce, historicky tam park byl také a chtěli bychom tam rozšířit aktivity. Tato část se nijak neudržuje. V minulosti tam bývala lávka přes řeku, kterou bychom chtěli obnovit.

Dlouhé roky se hovoří o chodníku na Filipovou. Jak je tato záležitost daleko?

Chodník na Filipové je obrovský problém. Realizujeme projektovou dokumentaci na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci a chodník, ideálně na chodník s cyklopruhem, od nynějšího konce chodníku až dolů na křižovatku a dál na Maršíkov k poslednímu rodinnému domu. V Rejhoticích jsme loni dostavěli kus chodníku a letos jsme začali projektovat prodloužení od Rejhotic do Koutů do areálu K3 sport a až k chatové oblasti. Pohyb aut je tu obrovský a pro bezpečnost obyvatel a turistů potřebujeme chodník, ideálně s cyklo nebo smíšenou stezkou.

Tisíce turistů? Spíš zátěž

Stává se z Loučné rekreační obec?

Už dávno se stala. Odhadujeme, že počet lůžek je až někde kolem pěti tisíc, obyvatel máme patnáct set. Přes léto a zimu je tu jednoznačně více turistů než místních obyvatel.

Způsobuje to obci spíše zátěž nebo převažují přínosy?

Za mě to způsobuje obci zátěž. Obec má finance z trvale žijících obyvatel. Nikdo neřeší, jestli tu máme pět tisíc turistů navíc. Samozřejmě pro turisty musíme mít chodníky, jezdí po komunikacích, svítí pro ně světla, vyvážíme po nich odpady. Jsou místa, kde už nebydlí žádný trvale žijící občan, jsou tam jen chaty, ale obec tam musí přesto udržovat trávník kolem cesty, jezdí v zimě s pluhem, svítí tam veřejným osvětlením. Zátěž je to obrovská. Neříkám, že tu turisty nevítáme, ale finančně je to velký problém.

V loňském a letošní roce jsme s podnikateli začali velmi intenzivně vyjednávat a řešit, aby nám odváděli alespoň poplatek z pobytu ve výši 21 korun za obsazené lůžko. I když bylo kvůli covidu loni půl roku zavřeno, přesto jsme za tento poplatek vybrali o půl milionu korun víc než v předchozím roce. Pokud je s podnikateli komunikace, většina z nich je férová. Peníze, které z cestovního ruchu vybereme, se do něj snažíme dávat zpátky. Máme informační centrum, rozvíjíme areál Kociánov, snažíme se vymýšlet další aktivity, které budou pro turisty lákadlem. Když tu jsou týden ubytovaní, aby tu jen nepřespávali, ale trávili zde čas a měli tu atraktivity.

Největší atraktivitou Loučné je elektrárna Dlouhé Stráně. Máte díky ní alespoň elektřinu zadarmo?

Dobrý nápad (smích). Nemáme žádný trvalý nebo pravidelně se opakující benefit. Na druhou stranu se k nám Skupina ČEZ snaží chovat velmi vstřícně. V obci vzniklo několik oranžových hřišť, loni jsme řešili výsadbu stromů, dávají nemalé peníze na školu a školku, finančně podporují kulturní aktivity. Snaží se nám v těchto oblastech pomoct.